La Juventus in questo calciomercato estivo è stata una delle società più attive sul mercato. Gli arrivi di Di Maria e Pogba, oltre a quello di Bremer, hanno evidentemente incrementato il livello qualitativo della rosa bianconera. Di certo i recenti infortuni subiti dall'argentino e dal francese non agevolano la crescita della squadra bianconera, entrambi dovrebbero rientrare ad inizio settembre. Il francese è uno dei giocatori più influenti sui social, avendo milioni di follower su Instagram. Non è un caso che sta dando rilevanza anche all'espetto estetico, essendo no un semplice giocatore di calcio ma un vero e proprio riferimento nel marketing che porta beneficio anche alla società bianconera.

Sull'argomento ha parlato anche Fabio Cannavaro, che ha voluto lanciare una frecciatina al centrocampista. Per l'ex giocatore della Juventus Pogba cura molto l'aspetto estetico e la capigliatura, un atteggiamento che sembra di uno che si sente arrivato. Cannavaro lo ha paragonato al Pogba della prima esperienza professionale nella società bianconera, definendolo come un giocatore che gli piaceva moltissimo. Il trasferimento al Manchester United non ha contribuito al definitivo salto di qualità del centrocampista, che però non ha inciso come ci aspettava.

Fabio Cannavaro ha parlato di Pogba

'Pogba era un giocatore che mi entusiasmava tantissimo, ma negli ultimi anni a Manchester era irriconoscibile.

Ho il sospetto che si senta arrivato, visto il suo curare in eccesso l’immagine e la capigliatura'. Queste le dichiarazioni di Fabio Cannavaro in riferimento al centrocampista francese, trasferitosi alla Juventus a parametro zero a luglio. L'ex giocatore bianconero ha aggiunto: 'Ragionando così Pogba non può competere al top.

Anche se penso abbia voglia di rivincita'. Evidente il riferimento alle stagioni deludenti del francese al Manchester United, dove non ha inciso come ci si aspettava. Cannavaro ha voluto elogiare il mercato del Napoli, sottolineando l'importanza dell'arrivo di giocatori come Ndombélé e Raspadori. Secondo l'ex difensore con questi acquisti la società campana potrebbe avere diminuito la distanza dal Milan e dell'Inter.

Ha poi aggiunto che la rosa migliorerebbe con un portiere importante come Keylor Navas.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un altro centrocampista oltre a Pogba. Si lavora per Leandro Paredes, che potrebbe arrivare in caso di partenza di uno dei centrocampisti. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sarebbe Memphis Depay, che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere un'intesa con la società bianconera.