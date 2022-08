La Juventus negli ultimi giorni di Calciomercato cercherà di ingaggiare un attaccante che vada non solo a sostenere Vlahovic ma che sappia anche a dargli un'alternativa nel ruolo di punta centrale. In tal senso potrebbe arrivare Memphis Depay, che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e successivamente trasferirsi nella società bianconera.

A questi potrebbe aggiungersi un altro rinforzo per il settore avanzato, un giocatore che può giocare sulla trequarti dando supporto agli altri giocatori di qualità come Angel Di Maria e Federico Chiesa.

Si è parlato molto nelle scorse settimane del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, ma nelle ultime ore dalla stampa inglese arrivano nuovi rumors in merito a un possibile arrivo a Torino di Christian Pulisic. Il centrocampista americano va in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Guadagna circa 9 milioni di euro a stagione, un ingaggio che è probabilmente fuori portata per la Juventus.

Pulisic idea per la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Christian Pulisic. Il centrocampista americano piace molto alla società bianconera: si tratta di un classe 1998 che garantirebbe qualità al settore avanzato.

Può giocare trequartista ma anche come punta di fascia. Ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Milan. Il centrocampista offensivo americano ha un ingaggio da circa 9 milioni di euro netti a stagione, che non agevola il suo trasferimento nella società bianconera.

Pulisic sarebbe considerato un'alternativa a Zaniolo, accostato da tempo alla Juventus, ma che difficilmente la Roma vorrà cedere proprio negli ultimi giorni di mercato.

Il resto del mercato della Juventus: le possibili operazioni in uscita

La Juventus proverà anche ad alleggerire la rosa, cedendo alcuni dei giocatori che non sono considerati centrali nel progetto sportivo bianconero.

Su tutti Arthur Melo, [VIDEO] che potrebbe lasciare Torino in prestito. Pare invece più difficile la cessione di Adrien Rabiot, che va in scadenza nel 2023.

La società valuta anche la cessione in una società di Serie A in prestito di un giovane fra Rovella, Fagioli e Miretti, per garantire la possibilità di essere titolari e maturare una maggiore esperienza professionale.