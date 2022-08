La Juventus è al lavoro negli ultimi giorni per definire le trattative di mercato da portare avanti. La mancata cessione di Adrien Rabiot non agevola gli acquisti, considerando che i 20 milioni di euro del cartellino del francese sarebbero serviti per Leandro Paredes. L'argentino rimane il preferito per il centrocampo, sarebbe una richiesta di Allegri, che vuole un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Il Paris Saint Germain potrebbe lasciarlo partire per circa 20 milioni di euro, si parla anche un prestito con riscatto a fine stagione.

Somma che la società francese utilizzerebbe per l'acquisto di Fabian Ruiz, valutato circa 30 milioni di euro dal Napoli. A parlare del possibile arrivo di Leandro Paredes è stato Francesco Repice, il giornalista sportivo ha sottolineato come il centrocampista del Paris Saint Germain sia fondamentale per questa Juventus, non semplicemente necessario. D'altronde per Repice da tre stagioni che la squadra bianconera non ha un giocatore bravo ad impostare il gioco e a verticalizzare verso le punte. Il giornalista sportivo ha parlato anche di Angel Di Maria, sottolineando come sia un grande giocatore ma che non l'avrebbe acquistato se fosse stato nella società bianconera.

Il giocatore Leandro Paredes sarebbe un rinforzo importante per il centrocampo della Juventus

''Di Maria è un grande giocatore e lo ha dimostrato anche contro il Sassuolo, quando ha deciso di prendere la partita in mano è stato devastante. Ma se fossi stato al posto della Juve ci avrei pensato prima di acquistarlo''. Queste le dichiarazioni di Francesco Repice, il giornalista sportivo ha aggiunto che l'infortunio dell'argentino deriva da un problema muscolare che risale a match precedenti.

Repice ha poi rimarcato l'importanza dell'arrivo di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. A tal riguardo ha aggiunto: ''Da tre stagioni alla Juventus manca un centrocampista che gioca a uno o due tocchi, penso che per questa squadra Leandro Paredes sia fondamentale, non semplicemente necessario''. A tal riguardo la Juventus cercherà di acquistare l'argentino anche se la mancata cessione di Rabiot non agevola l'arrivo.

Per questo la società bianconera sta cercando di cedere Arthur Melo anche in prestito, anche se le società interessate al brasiliano non vorrebbe sostenere il pagamento dell'ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. A meno che la Juventus contribuisca a pagarne in parte, per questo sarebbe saltato il trasferimento del brasiliano al Valencia. La Juventus avrebbe dovuto pagare più della metà dell'ingaggio di Arthur Melo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus in questi ultimi giorni di mercato potrebbe effettuare almeno tre acquisti. Abbiamo parlato di Leandro Paredes del Paris Saint Germain e di Memphis Depay, che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona, altro giocatore che piace alla società bianconera è Niccolò Zaniolo, che potrebbe lasciare a Roma in prestito con riscatto in diverse stagioni.