La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo per 3 a 0. Un risultato che conferma come i bianconeri hanno una qualità importante nel settore avanzato anche se manca un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte oltre che un rinforzo per il settore avanzato. I gol sono stati segnati da Vlahovic, due, e da Di Maria, che ha servito anche l'assist alla punta. Prestazione notevole quella dell'argentino, che è stato sostituito nel secondo tempo per un problema all'adduttore. Il giocatore sarà rivalutato fra dieci giorni, la Juventus ha annunciato che il giocatore ha rimediato una lesione all'adduttore di bassa entità.

Ne ha parlato di recente Fabrizio Tencone, il direttore sanitario dell'Isokinetic di Torino ha sottolineato che è un problema non grave e che l'argentino potrebbe rientrare fra 20-25 giorni. Per 10 giorni Di Maria dovrà riposare, dopo si farà una nuova valutazione per capire se la situazione è in miglioramento. Secondo Tencone non è stato un errore schierare l'argentino, anche perché diversi giocatori entrano in campo con qualche fastidio muscolare. Secondo il direttore il giocatore non aveva un problema serio e non è andata bene.

Il direttore sanitario dell'Isokinetic di Torino ha parlato degli infortuni di Di Maria e Pogba

'Quella di Di Maria è una lesione non gravissima, di bassa entità, quindi la prognosi dovrebbe essere di 20/25 giorni.

Verrà rivalutato tra 10 giorni, in cui dovrà restare a riposo'. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Tencone, per il direttore sanitario dell'Isokinetic di Torino l'argentino potrebbe recuperare in 25 giorni. Questo significa che potrebbe rientrare per il match contro la Salernitana in campionato previsto l'11 settembre. Tencone ha parlato anche delle differenze fra allenamenti di Allegri e quelli di Conte, sottolineando come il pugliese ha un'attenzione notevole su ogni aspetto.

In merito alla scelta di schierare Di Maria da parte di Massimiliano Allegri ha sottolineato: 'Probabilmente l'argentino aveva un dolorino già prima della partita e poi è arrivato l'infortunio'. Altro argomento di cui ha parlato Tencone è l'infortunio di Pogba e la decisione del francese di fare terapia conservativa al menisco.

A tal riguardo ha sottolineato: 'Il giocatore ha fatto una scelta che è stata accettata dai colleghi della Juventus'.

La situazione infortuni della Juventus

Il giocatore Angel Di Maria potrebbe rientrare per il match fra la Juventus e la Salernitana previsto l'11 settembre. Anche Paul Pogba dovrebbe recuperare per quella data, entrambi potrebbero essere pronti per la seconda giornata di Champions League prevista il 6 o il 7 settembre. A tal riguardo si attende il sorteggio dei gironi previsto il 25 agosto. Un mese dopo è prevista la pausa per le nazionali.