Nel corso di questo mercato il centrocampo della Juventus è stato al centro del lavoro dei dirigenti juventini. Infatti, per rinforzare la mediana i bianconeri hanno deciso di prendere Paul Pogba. Ma il francese si è fatto male durante la tournée americana e adesso la società starebbe cercando un altro elemento da inserire in rosa. Uno dei nomi accostati alla Juventus per il centrocampo è quello di Milinkovic-Savic. Ma la trattativa, fin da subito, è apparsa in salita. Infatti, la Lazio vorrebbe tra i 60 e 65 milioni e il club bianconero non sarebbe disposto ad investire una cifra del genere.

Dunque, salvo clamorose sorprese, Milinkovic-Savic anche questa stagione resterà nella Capitale. Anche per l'altra squadra interessata al centrocampista serbo è il Manchester United ma i Red Devils stanno chiudendo per Casemiro.

La Juventus cerca un regista

In queste ultime settimane di mercato, la Juventus proverà a piazzare un colpo a centrocampo. Uno dei nomi che piace ai bianconeri è sicuramente Milinkovic-Savic ma per i costi è praticamente impossibile arrivare al centrocampista della Lazio. Inoltre, in questa fase di mercato, la Juventus cercherebbe un giocatore con caratteristiche decisamente diverse. Infatti, i bianconeri vorrebbero prendere un regista e il nome sulla lista della dirigenza juventina è quello di Leandro Paredes.

Ma in queste ore, la pista che porterebbe all'argentino si sarebbe un po' raffreddata. Per arrivare a Paredes, la Juventus deve piazzare un centrocampista presente in rosa. I nomi a rischio cessione sono quelli di Arthur e Adrien Rabiot. Il primo piaceva al Valencia ma le condizioni proposte dal club spagnolo non hanno soddisfatto i bianconeri.

Perciò, al momento, questa trattativa sarebbe saltata. Anche per Rabiot non ci sarebbero novità e il francese avrebbe rispedito al mittente la proposta del Manchester United. Adesso resta da capire se la Juventus prenderà Paredes a prescindere o se cercherà una nuova soluzione per uno tra Arthur e Rabiot.

Juventus in attesa di Depay

Oltre, alla questione centrocampo, la Juventus sta provando a risolvere anche la situazione legata a Memphis Depay. L'olandese sembra essere l'obiettivo numero uno dei bianconeri per rinforzare l'attacco. Ma la situazione non si sarebbe ancora sbloccata poiché il giocatore non avrebbe ancora un accordo con il Barcellona per la buonuscita. Inoltre, anche la Juventus e Depay non avrebbero raggiunto un'intesa totale. Dunque, non resta che attendere di capire come evolverà questa situazione e se i bianconeri continueranno ad aspettare l'olandese oppure se vireranno su altre piste.