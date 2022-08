La Juventus nella terza giornata di campionato ha pareggiato 1 a 1 contro la Roma. Un risultato che ha deluso i tifosi bianconeri presenti all'Allianz Stadium di Torino, anche perché la squadra di Allegri avrebbe potuto chiudere il match nel primo tempo, considerando le tante azioni da gol create. Di certo, i 60 minuti disputati dalla Juventus dimostrano come ci siano stati dei miglioramenti evidenti rispetto al match della seconda giornata di campionato, pareggiato contro la Sampdoria. Non sono mancate le polemiche arbitrali anche contro la Roma, non solo per il gol di Locatelli annullato alla squadra di Allegri dopo un fallo di mano a centrocampo di Dusan Vlahovic.

A suscitare molto clamore mediatico anche il mancato rigore per la Juventus per un presunto fallo di mano di Smalling, che tanti tifosi della Juve hanno evidenziato sui social. La Juventus non ha alimentato polemiche arbitrali, ma negli ultimi giorni però è stata lanciata un'indiscrezione clamorosa su un presunto video registrato dal dirigente della Roma Fabio Pinto prima dell'inizio di Juventus-Roma, che avrebbe ripreso Massimiliano Allegri e Federico Cherubini mentre salutavano l'arbitro Irrati. Non è mancata la replica della Roma che ha escluso video realizzati dal dirigente portoghese.

La Roma smentisce che Pinto abbia fatto delle riprese video del saluto di Allegri e Cherubini a Irrati

Secondo le ultime indiscrezioni, il dirigente della Roma, Fabio Pinto, avrebbe effettuato delle riprese video prima del match contro la Juventus che riguardavano il saluto del tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, all'arbitro del match Irrati, che sarebbe poi stato scortato in campo dall'ispettore Figc e dal dirigente della Juventus Luca Maggiani.

La Roma ha smentito la notizia, dichiarando che non è stato realizzato nessun video. In ogni caso, non è stato aperto nessun procedimento per il possibile episodio avvenuto nel match Juventus-Roma.

Il match Juventus-Roma

Come dicevamo, il match fra Juventus e Roma ha evidenziato come la squadra bianconera stia gradualmente migliorando il gioco.

Ottimi i primi 60 minuti contro la squadra di Mourinho, dove avrebbe potuto segnare 2 o 3 gol. Proprio il fatto di non aver chiuso il match ha agevolato il pareggio della Roma. D'altronde, la Juventus sta cercando di trovare un equilibrio difensivo ma è stato decisivo un calcio d'angolo ed un errore difensivo sulla marcatura di Paulo Dybala, che ha fornito l'assist a Abraham. A proposito dell'argentino, ha segnato due gol nel match contro il Monza nella quarta giornata di campionato, vinto dalla Roma per 3 a 0.