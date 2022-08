La Juventus potrebbe chiudere il Calciomercato estivo con due rinforzi importanti. Il primo è praticamente già definito, si tratta di Leandro Paredes, l'argentino è atteso a Torino per la sottoscrizione del contratto, con le visite mediche che invece dovrebbe sostenere a Parigi. Un centrocampista che andrà a migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte, dovrebbe arrivare in prestito con riscatto a 20 milioni di euro. Tanti tifosi si aspettano anche un altro rinforzo nel ruolo di mezzala, si è parlato del possibile arrivo di Niccolò Zaniolo dalla Roma ma anche di quello di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio, in scadenza di contratto a giugno 2024.

Giocatori valutati una somma importante dalle rispettive società, circa 60 milioni di euro il primo, 100 milioni di euro il secondo. La Juventus ha deciso di evitare investimenti pesanti in questo calciomercato estivo, è arrivato Bremer per circa 49 milioni di euro ma per l'esigenza di sostituire Matthijs de Ligt, trasferitosi al Bayern Monaco per circa 80 milioni di euro. A proposito del centrocampista della Lazio, di recente ha parlato il suo agente sportivo Sergej Milinkovic-Savic, sottolineando come il giocatore rimarrà nella società laziale salvo sorprese. Matja Kezman ha aggiunto che nessuna società ha voluto accontentare la società laziale riguardo la valutazione di mercato del giocatore.

'Milinkovic Savic rimane alla Lazio salvo sorprese. Alla Juve lo amano'. Queste le dichiarazioni di Matja Kezman, che ha confermato che il centrocampista rimarrà nella società laziale. L'agente sportivo ha aggiunto: 'In questo calciomercato estivo nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà'.

Parole importanti che confermano come la Juventus abbia valutato l'acquisto del centrocampista, che ha però una valutazione di mercato importante. Si parla di circa 100 milioni di euro e considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2024 alla Lazio, il suo prezzo di mercato potrebbe diminuire nel 2023. A meno di un prolungamento di contratto con la società laziale.

L'agente sportivo ha aggiunto: 'Tutti nella Juve amano il giocatore. Ne ho parlato molto spesso in passato. Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Milinkovic Savic è troppo costoso per loro. Sono stati corretti'.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni. Il centrocampista Nicolò Rovella si trasferirà al Monza, Fagioli dovrebbe rimanere mentre nelle ultime ore si parla di un possibile trasferimento allo Sporting Lisbona di Arthur Melo, che avrebbe la possibilità di giocare anche la Champions League con la società portoghese.