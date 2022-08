La Juventus è attesa da un agosto impegnativo per quanto riguarda il Calciomercato. Nelle ultime ore alcune indiscrezioni di mercato parlano di un possibile arrivo nella società bianconera per Benjamin Pavard. Il francese in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Bayern Monaco e ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Il nazionale francese potrebbe lasciare la società tedesca anche perché non è considerato un titolare e in caso di un'offerta importante potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Il fatto che non abbia la certezza della titolarità potrebbe agevolare la sua partenza dal club bavarese, anche perché nei prossimi mesi ha bisogno di giocare per ottenere la convocazione al mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre.

Secondo alcuni rumors sarebbe stato offerto anche alla Juventus. Vista però l'abbondanza di difensori capaci di giocare sulla fascia destra attualmente presenti nella rosa juventina, non è detto che ai bianconeri serva un profilo del genere.

Sarebbe stato offerto Pavard alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il difensore destro Benjamin Pavard sarebbe stato offerto alla Juventus. Il francese non ha la certezza di giocare spesso titolare nel corso stagione, nonostante lo abbia fatto recentemente nella Supercoppa di Germania contro il Lipsia (segnando anche un gol). Il classe 1996 è in scadenza di contratto a giugno 2024 e ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Nelle settimane scorse era circolata la notizia che la società tedesca lo avesse offerto alla Juventus come contropartita tecnica per l'acquisto di Matthijs de Ligt. Alla fine però la società bianconera ha preferito la cessione del giocatore solo per soldi senza l'inserimento di giocatori.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus in questo momento pare comunque avere altre esigenze rispetto a quella di ingaggiare un difensore, in particolare per quanto riguarda i terzini destri: in rosa ha infatti già Danilo, Cuadrado e De Sciglio.

La società bianconera potrebbe acquistare due giocatori, un trequartista che può giocare anche sulla fascia e un vice Vlahovic in attacco.

A tal riguardo il preferito sarebbe Nicolò Zaniolo, il giocatore della Roma potrebbe arrivare in prestito con riscatto fissato a circa 47 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il "vice-Vlahovic" ai bianconeri piacerebbe Timo Werner, ma il preferito sarebbe Alvaro Morata.