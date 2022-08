Inter e Juventus studiano i prossimi colpi di mercato per potenziar le rose dei rispettivi allenatori. Il club nerazzurro deve difendersi dalle offerte che arrivano per i big. In particolar modo, il calciatore più cercato sarebbe Denzel Dumfries. In caso di partenza dell'olandese, il suo erede potrebbe essere Manuel Lazzari. Andrea Pinamonti non ha ancora trovato la sua sistemazione e, nelle ultime ore, ci sarebbe stato un sondaggio del Nottingham, Forest. La Juventus sarebbe alla ricerca di un vice Vlahovic e starebbe pensando a Milik del Marsiglia.

Rispunta Lazzari per la fascia destra dell'Inter

La società presieduta dagli Zhang potrebbe virare su Manuel Lazzari se Denzel Dumfries dovesse lasciare la Pinetina. Il terzino della Lazio potrebbe arrivare con la stessa formula in cui è stato ingaggiato Joaquin Correa. Un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe essere accettato da Claudio Lotito. Ci sarebbe anche il consenso di Maurizio Sarri che non lo riterrebbe centrale nel suo progetto tecnico per caratteristiche poco compatibili al 4-3-3. La valutazione dell'ex Spal sarebbe di circa 20 milioni di euro. Sarebbe lui la scelta se Dumfries dovesse essere ceduto in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United e Chelsea.

I Blues avrebbero rilanciato nelle ultime ore un'offerta da circa 40 milioni che sarebbe stata rigettata dall'Inter.

Un club inglese su Andrea Pinamonti

I dirigenti milanesi sono alle prese con la cessione di Andrea Pinamonti. L'attaccante piacerebbe a Monza, Salernitana, Sassuolo ed Atalanta. Da qualche ora, però, avrebbe fatto un sondaggio il Nottingham Forest che milita in Premier League.

Il calciatore preferirebbe restare in Italia per accasarsi all'Atalanta. L'ex Frosinone ha infatti rifiutato la Salernitana dopo che era stato trovato un accordo con l'Inter per circa 20 milioni di euro. I bergamaschi potrebbero concludere l'operazione attraverso un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo se venissero soddisfatte alcune condizioni.

La cifra definitiva dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni più bonus.

La Juventus vorrebbe un ex Napoli come vice Vlahovic

La Juventus cercherebbe un vice Dusan Vlahovic. Il nuovo nome sarebbe quello di Milik. L'ex Napoli potrebbe lasciare il Marsiglia ed il club bianconero sarebbe disposto a proporre uno scambio con Luca Pellegrini. Il terzino sarebbe valutato circa 10 milioni di euro e potrebbe essere aggiunto un conguaglio economico a favore della squadra allenata da Igor Tudor. Pellegrini potrebbe accettare la destinazione per giocare con continuità.