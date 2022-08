La Juventus è al lavoro per preparare al meglio l'inizio del campionato. La prima giornata per i bianconeri è prevista lunedì 15 agosto contro il Sassuolo. Di certo la sconfitta contro l'Atletico Madri ha creato non poco clamore mediatico, soprattutto fra i tifosi bianconeri che sui social hanno criticato Allegri ma anche il mercato portato avanti fino ad adesso dalla società bianconera. C'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha bisogno di acquisti a centrocampo ma anche nel settore avanzato anche se prima si dovrà cedere. A tal riguardo sono due i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, Arthur Melo e Adrien Rabiot.

Il brasiliano potrebbe trasferirsi al Valencia, il francese al Manchester United. Da valutare anche il futuro professionale di Niccolò Rovella, che potrebbe lasciare Torino in prestito. A proposito di acquisti sono tanti i giocatori che piacciono alla società bianconera. Uno su tutti Leandro Paredes, che il Paris Saint Germain potrebbe vendere per circa 20 milioni di euro. Nelle ultime ore secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe valutando un altro giocatore che potrebbe garantire un miglioramento nella qualità del gioco bianconero. Parliamo di Ismael Bennacer, centrocampista classe 1997 del Milan in scadenza di contratto a giugno 2024. Se il Milan dovesse concretizzare l'acquisto di un altro centrocampista il giocatore avrebbe minori possibilità di raccogliere minutaggio in questa stagione e per questo una sua partenza non sarebbe da scartare.

Il giocatore Bennacer potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Milan e potrebbe fare una nuova esperienza professionale. La società bianconera cerca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

L'algerino sarebbe l'ideale anche se sarebbe considerato un'alternativa a Leandro Paredes. Potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento oltre ad un vice Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche l'acquisto di due giocatori per il settore avanzato. Potrebbe arrivare a breve Filip Kostic, la società bianconera vorrebbe averlo disponibile già per il match contro il Sassuolo considerando che mancheranno tanti giocatori.

Si parla di un'intesa economica sulla base di circa 12 milioni di euro più bonus, per quanto riguarda invece il vice Vlahovic il preferito sarebbe Alvaro Morata. Molto dipenderà dalla valutazione di mercato che stabilirà l'Atletico Madrid del cartellino del giocatore.