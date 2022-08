La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che dovrà sicuramente alleggerire la rosa prima di acquistare. Non è un caso si parli dei possibili arrivi dei vari Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte una volta definite le cessioni dei vari Arthur Melo al Valencia e di Adrien Rabiot al Manchester United. Diversa è la situazione per il settore avanzato, soprattutto perché Alvaro Morata non è stato sostituito.

Serve un vice Vlahovic, un giocatore che sappia sostituirlo ma anche giocarci insieme. La società bianconera vorrebbe valutare un investimento a prezzo vantaggioso, le ultime notizie di mercato parlano di un interesse della società bianconera per Benjamin Sesko. Il classe 2003 sloveno è uno dei giovani più interessanti del calcio europeo, già la scorsa stagione ha dimostrato nel campionato austriaco la sua importanza disputando 37 match totali fra tutte le competizioni del Salisburgo e segnando 11 gol. La Juventus potrebbe decidere di offrire circa 20 milioni di euro per il giocatore, ma la società austriaca lo valuterebbe almeno 40 milioni di euro. In questa stagione ha disputato nel campionato austriaco fino ad adesso due match segnando un gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

Possibile rinforzo come vice Vlahovic il giovane Sesko

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un vice Vlahovic. Il preferito sarebbe Benjamin Sesko, giocatore classe 2003 del Salisburgo che ha iniziato in maniera ideale la stagione con la società austriaca. Non sarà facile acquistarlo soprattutto perché gli austriaci lo valutano almeno 40 milioni di euro.

La Juventus potrebbe decidere di spendere circa 20 milioni di euro, più o meno la somma che avrebbero voluto investire per Alvaro Morata. Difficile possa arrivare anche lo spagnolo, la Juve starebbe valutando anche altri giocatori come vice Vlahovic. Piace Luis Muriel, che l'Atalanta potrebbe cedere per circa 15 milioni di euro, e Memphis Depay.

L'olandese potrebbe lasciare il Barcellona per circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire almeno altri due acquisti oltre al vice Vlahovic. Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte come Leandro Paredes, l'argentino ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro Filip Kostic, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione.