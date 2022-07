La Juventus è al lavoro in questi giorni negli Stati Uniti, impegnata nelle amichevoli di preparazione dell'inizio della stagione, previsto il 15 agosto nel match di campionato contro il Sassuolo. Allegri non avrà per più di un mese Paul Pogba, che ha subito un infortunio al menisco e potrebbe ritornare disponibile a fine agosto o ad inizio settembre. Il francese è uno degli acquisti principali del Calciomercato estivo, almeno in questa prima parte, insieme ad Angel Di Maria. Potrebbe non essere l'unico rinforzo a centrocampo, soprattutto se dovessero partire uno o due giocatori nel settore.

A tal riguardo si valuta la cessione di Arthur Melo e la rescissione consensuale di Aaron Ramsey. Allegri avrebbe chiesto almeno altri due importanti rinforzi, un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed un vice Vlahovic. A tal riguardo i preferiti sono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. L'argentino è in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023, la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistarlo in prestito con riscatto in diverse stagioni. Sarebbe un giocatore importante e ritroverebbe il suo compagno di nazionale e amico Angel Di Maria. Per quanto riguarda lo spagnolo invece, l'offerta per l'Atletico Madrid potrebbe essere molto simile.

Lo spagnolo è gradito da Allegri perché può fare il vice Vlahovic ma anche giocare come punta di fascia.

Massimiliano Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di Paredes e Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Massimiliano Allegri avrebbe chiesto due rinforzi, un centrocampista ed una punta. Piacciono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Alvaro Morata.

Due investimenti importanti perché garantirebbero esperienza e qualità essendo entrambi dei nazionali rispettivamente dell'Argentina e della Spagna. L'eventuale arrivo di Paredes dipende però anche dalle cessioni. A tal riguardo si lavora alla partenza di Arthur Melo, che piace all'Arsenal. Negli ultimi giorni si parla anche di un suo possibile trasferimento al Barcellona o al Valencia, in tal caso però solo in prestito secco anche perché il brasiliano ha una valutazione di mercato importante oltre ad un ingaggio notevole.

Per quanto riguarda Aaron Ramsey, il gallese è vicino alla rescissione consensuale con la Juventus. L'intesa si potrebbe raggiungere con il pagamento di un indennizzo da parte della società bianconera di circa 3 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare ulteriormente il settore avanzato con un altro giocatore importante. La società bianconera vorrebbe Niccolò Zaniolo e potrebbe presentare un'offerta in prestito oneroso da 10 milioni di euro più riscatto a circa 37 milioni di euro.