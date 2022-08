Inizio della settimana in preparazione alla prima giornata del campionato di Serie A che vede protagonista ancora il Calciomercato, con la dirigenza del Milan al lavoro per mettere il prima possibile a disposizione di Pioli un centrocampista di livello.

I dirigenti Maldini e Massara stanno vagliando vari profili, soprattutto fra quelli che possiedono le caratteristiche fisiche e tecniche necessarie per giocare al fianco di Tonali o Bennacer nel centrocampo a due rossonero. I nomi in ballo sarebbero quelli di Davide Frattesi, Adrien Tameze e Seko Fofana.

Il profilo per il centrocampo rossonero

La dirigenza rossonera è al lavoro per sondare il terreno che potrebbe portare all’acquisto del giovane centrocampista italiano del Sassuolo Davide Frattesi, sul quale è forte l’interesse del Diavolo, ma la cifra richiesta dalla società neroverde, superiore ai 20 milioni di euro, non convince la società rossonera. Nonostante la figura del centrocampista classe ’99 corrisponda a ciò che cerca la dirigenza rossonera, il valore troppo alto del giocatore mette la trattativa a rischio, anche se le due società sono in continuo dialogo e potrebbero vedersi in questa settimana per provare a raggiungere un accordo. Le qualità messe in mostra nell’ultimo campionato da Frattesi sono state evidenti e la giovane età gli permetterà grossi margini di crescita, soprattutto sotto la guida di un mister come Stefano Pioli, maestro nel far crescere giovani promesse.

Se il giovane centrocampista italiano ed il suo procuratore saranno convinti dal progetto rossonero, potrebbero far pressione sulla società neroverde affinché possa effettuare uno sconto per la cessione del giocatore al club rossonero per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Non solo Frattesi, altri due nomi nella lista rossonera

Gli uomini mercato della società rossonera sono alla ricerca di un centrocampista di livello per infoltire il reparto centrare del Diavolo. Oltre a Frattesi, la dirigenza rossonera starebbe monitorando altri due profili che potrebbero far comodo alla causa di mister Pioli.

Il primo è il centrocampista del Verona Adrien Tameze, per il quale la società veneta avrebbe chiesto una cifra intorno ai 10 milioni di euro, rientrando nel budget di spesa a disposizione della dirigenza rossonera. L’altro profilo individuato è quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano, cioè l’ex Udinese Seko Fofana, che, nel caso in cui la trattativa vada immediatamente in porto, si potrebbe trovare ad esordire proprio contro la sua vecchia squadra nella prima giornata del campionato. Per il centrocampista ivoriano di origini francesi il Lens, avrebbe fissato un prezzo superiore ai 20 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti.