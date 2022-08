La Juventus si sta preparando in vista della prossima stagione, la dirigenza juventina starebbe mettendo a segno gli ultimi colpi. Dopo Pogba, Di Maria e Bremer, è praticamente fatta per il quarto colpo: in arrivo l'esterno Kostic.

Kostic sarà il quarto colpo della Juventus

Manca poco all'inizio del nuovo campionato, ma la rosa della Juventus non sembrerebbe ancora al completo. Secondo Massimiliano Allegri, servirebbero almeno altri tre colpi. Dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, la dirigenza juventina avrebbe chiuso l'operazione Kostic; l'esterno serbo, atteso nella giornata di oggi a Torino, effettuerà domani le consuete visite mediche.

Dati gli infortuni di Pogba, Mckennie e la squalifica di Rabiot, a centrocampo contro il Sassuolo sarà vera emergenza, per questo motivo, bisogna accelerare sul mercato. Kostic infatti potrebbe già partire titolare il 14 agosto. I colpi non finiscono qui, adesso bisognerà cercare un centrocampista e un vice-Vlahovic.

Prima di tentare l'assalto decisivo per Paredes, la Juventus deve pensare a cedere coloro che non faranno più parte del progetto tecnico. Stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, nelle ultime ore pare essere stato trovato un accordo tra il Manchester United e la Juventus per il trasferimento in Premier del francese Rabiot. Resta solamente da trattare con la mamma-agente, per trovare un intesa sull'ingaggio.

La partenza di Rabiot e anche quella di Arthur, libererà spazio per un colpo, il primo obiettivo resta sempre quello di Paredes, il centrocampista in uscita dal Psg, gradirebbe Torino come prossima destinazione.

Per il vice-Vlahovic salgono le quotazioni di Depay

Si cercherebbe un vice-Vlahovic, date le partenze di Morata, Dybala e Bernardeschi, come prima punta centrale è rimasto il solo attaccante serbo e Kean, che però non piace ad Allegri.

Quasi impossibile il ritorno di Morata, gli altri due nomi che stanno avanzando sarebbero quelli di Muriel dell'Atalanta e Depay in forza al Barcellona. Il secondo dovrebbe essere più vicino, la Juventus sarebbe disposta, a offrire un contratto biennale.

Ecco come potrebbe giocare la nuova Juventus con tutti gli ultimi arrivi: Szczesney, Cuadrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro, Locatelli, Pogba, Paredes, Di Maria, Vlahovic, Chiesa.

In attesa del ritorno di Chiesa dall'infortunio, toccherà a Vlahovic con Di Maria e Kostic guidare l'attacco bianconero. A centrocampo, aspettando Pogba, tutto girerà intorno a Locatelli con Mckennie e uno dei nuovi arrivati. In porta confermato Szczesney, la coppia centrale difensiva sarà formata da Bremer-Bonucci sulle corsie esterne agiranno Danilo o Alex Sandro e Cuadrado.