In queste settimane, la Juventus non può contare su Paul Pogba che è infortunato. Il francese si è fatto male durante la tournée americana e si è procurato una lesione del menisco esterno. Dopo questo infortunio Paul Pogba si è preso del tempo per fare un consulto specialistico per capire quale fosse la soluzione migliore per il suo ginocchio. Il francese è volato a Lione e dopo la visita con il professor Bertrand Sonnery-Cottet ha deciso di optare per una terapia conservativa. Adesso il numero 10 della Juventus sta lavorando in piscina e sta facendo delle terapie.

Questo tipo di lavoro lo farà per tre settimane, una delle quali è già passata. Dopodiché il giocatore avrà altre due settimane di allenamento personalizzato. Ma le sensazioni, al momento, sembrano essere buone e Paul Pogba non sentirebbe più dolore perciò sembra che la terapia stia dando le risposte sperate.

Pogba aspetta di tornare in campo

Pogba vive ancora al JHotel

In queste settimane, Paul Pogba sta trascorrendo tutto il suo tempo nel quartier generale della Continassa. Infatti, il francese, dopo aver terminato le terapie, non lascia il JTC ma si sposta solo di qualche metro per andare al JHotel. Infatti, Paul Pogba non ha ancora trovato casa a Torino e per il momento vive nell'albergo bianconero.

Adesso il numero 10 della Juventus è concentrato sulla terapia da seguire con la speranza di poter tornare al più presto a disposizione di Massimiliano Allegri. Il francese, lunedì 15 agosto, non sarà in campo con la Juventus nella gara contro il Sassuolo. Ma l'obiettivo del centrocampista sarebbe quello di tornare dopo il match contro la Fiorentina del 5 settembre. Pogba, dunque, potrebbe fare il suo esordio in Champions League ma questo dipenderà soprattutto da come procederà la terapia conservativa al ginocchio. Adesso non resta che attendere ancora qualche settimana e poi si capirà qualcosa in più sulle condizioni del numero 10 della Juventus.