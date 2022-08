La Juventus è attesa da tre mesi molti importanti prima della pausa per il mondiale. 21 match da disputare per la squadra bianconera, 2 di questi già giocati in campionato contro il Sassuolo e la Sampdoria. Fino a settembre non ci sarà Pogba, che sta recuperando dall'infortunio al menisco, potrebbe invece recuperare a breve Angel Di Maria dopo il problema all'adduttore avuto contro la squadra emiliana nella prima giornata di campionato. Ci vorrà ancora del tempo invece per recuperare Federico Chiesa, che sta recuperando dopo l'infortunio al legamento del ginocchio a gennaio e il successivo intervento.

Il giocatore sta lavorando molto per recuperare la forma ideale, potrebbe ritornare disponibile a fine settembre o eventualmente ad ottobre, anche se inizialmente potrà giocare solo pochi minuti. Un'assenza pesante quella del nazionale italiano, che è stato uno degli uomini decisivi per la nazionale italiana nella vittoria dell'Europeo nel 2021. Allegri però non vuole anticipare il recupero di Chiesa, che arriva da un infortunio grave. Per questo secondo le ultime notizie che arrivano da Torino difficilmente sarà inserito nella lista Champions League per i gironi di qualificazione agli ottavi della massima competizione europea.

In questo modo il toscano darebbe la possibilità ad un altro giocatore di prendere il suo posto, considerando che come dichiarato da Allegri nei primi tre mesi della stagione saranno importanti tutti i giocatori.

D'altronde si giocherà molto, per questo è necessario avere tutta la rosa in una forma ideale.

Allegri potrebbe non iscrivere nella lista per la Champions League Chiesa

Secondo le ultime notizie di mercato il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe non iscrivere nella lista Champions League da presentare alla Uefa per giocare la massima competizione europea il centrocampista Federico Chiesa.

Il giocatore avrà bisogno ancora di tempo per recuperare la forma ottimale. Sarà inserito gradualmente considerando l'infortunio grave subito al ginocchio. Potrebbe ritornare ad ottobre, questo significa saltare gran parte dei match dei gironi di qualificazione agli ottavi di Champions League. Di conseguenza Massimiliano Allegri potrebbe lasciare il posto ad un altro giocatore che potrebbe dargli maggiori garanzie dal punto di vista dell'impiego.

Possibile inserimento nella lista Champions per Chiesa se la Juve si qualifica agli ottavi di finale

Federico Chiesa potrebbe essere inserito nella lista per la massima competizione europea da gennaio, nell'eventualità in cui la Juventus si qualifichi agli ottavi di finale. Di certo potrebbe rivelarsi un valore aggiunto importante per la squadra bianconera, considerando il rendimento che ha garantito nella prima stagione alla Juve con Pirlo tecnico ma anche nella prima parte della scorsa, prima dell'infortunio subito.