La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo molto importante in cui dovrà rinforzare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti contro la Sampdoria. Non hanno aiutato le assenze dei vari Pogba, Di Maria e Chiesa ma è evidente come la società bianconera debba garantire almeno un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una punta che vada ad integrare nel settore avanzato. Non è da scartare la possibilità arrivi anche un rinforzo a sorpresa, un giocatore che sappia restituire un po' di entusiasmo dopo il deludente pareggio della Sampdoria.

Oltre ai soliti nomi avvicinati alla società bianconera, ovvero Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Memphis Depay, nelle ultime ore si è ritornato a parlare di Niccolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma piace molto alla società bianconera, sarebbe un rinforzo ideale perché può giocare sulla trequarti ma anche punta di fascia. La scorsa stagione in diversi match della Roma ha anche sostituto come punta centrale Abraham avendo oltre alla qualità anche fisicità. L'infortunio subito alla spalla contro la Cremonese non dovrebbe condizionare un'eventualità offerta della Juventus. Ad alimentare il possibile trasferimento di Zaniolo anche le parole di Mourinho, che ha rimandato eventuali domande di mercato sul giocatore a Tiago Pinto e al giocatore.

Possibile offerta della Juventus per Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe presentare un'offerta a Niccolò Zaniolo. Ad alimentare questo anche le dichiarazioni di Mourinho, che ha sottolineato nella conferenza stampa di presentazione di Roma e Cremonese che la situazione di mercato del giocatore riguarda soprattutto la società e quindi Tiago Pinto.

Parole meno decise rispetto al solito quelle del portoghese che hanno suscitato molto clamore mediatico. Per questo non è da scartare la possibilità di un'offerta della Juventus negli ultimi giorni di mercato, nonostante Zaniolo si sia recentemente infortunato alla spalla nel match contro la Cremonese. Dovrebbe recuperare in quattro settimane.

La Juventus potrebbe offrire un prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 47 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire l'acquisto o prestito di almeno tre rinforzi importanti. C'è però da lavorare anche alle cessioni, soprattutto a centrocampo. Potrebbero partire almeno tre giocatori nel settore, Arthur Melo potrebbe valutare il prestito al Valencia, per Adrien Rabiot invece si parla di una possibile cessione al Paris Saint Germain. Se così sarà non è da scartare la possibilità venga fatto uno scambio di mercato fra il giocatore francese e Leandro Paredes, che avrebbe già un'intesa con la società bianconera. L'argentino dovrebbe arrivare lo stesso a Torino.