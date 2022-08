La Juventus è attesa da un finale di mercato piuttosto movimentato. La società potrebbe acquistare almeno un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato. Da Leandro Paredes a Arkadiusz Milik, fino ad arrivare a Memphis Depay. sono diversi i giocatori accostati in questi giorni alla società bianconera.

Il club lavora a diverse trattative di mercato anche per quanto riguarda le cessioni, con almeno tre giocatori che potrebbero lasciare Torino: a tal riguardo oltre a Arthur Melo e Nicolò Fagioli si valuta la cessione anche di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società bianconera.

Si era parlato fino a qualche settimana fa anche di un'altra possibile cessione, quella di Moise Kean. La punta però difficilmente lascerà Torino, anche perché è attualmente in prestito dall'Everton con riscatto obbligatorio a giugno prossimo per circa 28 milioni di euro. Attualmente ci sono società interessate al giocatore, ma che non vorrebbero spendere i 28 milioni di euro che la Juventus dovrebbe utilizzare per riscattare il giocatore dalla società inglese, rendendo pertanto sconveniente l'operazione sul piano economica.

Il giocatore Kean potrebbe rimanere alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Moise Kean potrebbe rimanere a Torino. Il giocatore è in prestito dall'Everton con riscatto entro giugno 2023 a circa 28 milioni di euro.

Una somma che attualmente le società interessate a lui non vorrebbero spendere. Si è parlato di un possibile trasferimento del giocatore al Newcastle o al Leeds, ma entrambe sarebbero pronte a pagare circa 20 milioni di euro e non 28. Di conseguenza Kean potrebbe rimanere a Torino.

L'attaccante classe 2000 nella gara contro la Sampdoria è entrato nel secondo tempo e ha creato diverse azioni da gol.

In una, in particolare, ha servito un bel assist a Kostic, che però non è riuscito a segnare.

Kean quindi dovrebbe rimanere come alternativa a Vlahovic, ma non è da scartare la possibilità che Allegri lo schieri talvolta anche sulla fascia sinistra, come è successo nella parte finale del match contro la Sampdoria.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe comunque fare un investimento per un attaccante e per un centrocampista.

Per il settore offensivo piacciono Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia (che potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto) e Memphis Depay, che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona. Per quanto riguarda il centrocampo sarebbe vicino l'acquisto del giocatore del Paris Saint Germain Leandro Paredes.