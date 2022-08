La Juventus è attesa da un fine Calciomercato molto interessante. A poco meno di due settimane dalla fine della sessione estiva, la società bianconera lavora a diverse trattative di mercato fra cessioni e acquisti. È saltata definitivamente quella che avrebbe portato Adrien Rabiot al Manchester United a causa delle richieste importanti del centrocampista francese, che a questo punto potrebbe anche a rimanere a Torino. In tal caso, a partire potrebbero essere solamente Arthur Melo e Rovella in prestito, cessioni che agevolerebbero l'acquisto di Leandro Paredes.

La società bianconera è al lavoro anche per il settore avanzato dove, oltre a Memphis Depay, potrebbe arrivare un altro rinforzo importante. A tal riguardo, le ultime notizie di mercato parlano di una Juventus che valuta l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Nonostante si parli anche di possibile prolungamento di contratto del giocatore della Roma, arrivano conferme da parte di diversi addetti ai lavori del suo possibile arrivo in bianconero. Della presunta trattativa ha parlato anche Mirko Nicolino sul suo account ufficiale di Twitter. Il giornalista sportivo ha dichiarato che i contatti fra Juventus e Roma per Zaniolo proseguono. Non è un caso che si parli di un interesse della Roma per Marco Asensio del Real Madrid, in scadenza di contratto nel 2023 con la società spagnola.

Nicolò Zaniolo possibile rinforzo

'La Juventus non tornerà a parlare con la Roma per Zaniolo. Semplicemente perché il dialogo non si è mai interrotto ed è già successo qualcosa di importante nelle ore in cui l'attenzione era giustamente massima sul Sassuolo. Vediamo come va a finire...'. Dichiarazioni importanti quelle di Mirko Nicolino in un recente tweet sul suo account ufficiale.

Secondo il giornalista sportivo, la trattativa di mercato fra Juventus e Roma per Zaniolo prosegue. Non è un caso che dalla Spagna arrivino notizie di mercato in merito ad un interesse della società romana per Marco Asensio, valutato circa 30 milioni di euro dal Real Madrid. La società bianconera potrebbe regalarsi un clamoroso rinforzo nel settore avanzato, che si andrebbe ad aggiungere a Leandro Paredes e a Memphis Depay.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro non solo su Zaniolo, ma anche su Leandro Paredes e Memphis Depay. Per quanto riguarda l'argentino, la società bianconera potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. Si attende la rescissione contrattuale di Depay con il Barcellona, che potrebbe arrivare in questi giorni. L'olandese avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 5 milioni di euro più bonus a stagione.