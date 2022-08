La Juventus è al lavoro per definire diverse trattative di mercato fra cessioni e acquisti. A tal riguardo, negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di partenze, con i vari Arthur Melo, Adrien Rabiot e Nicolò Rovella che potrebbero lasciare la società bianconera. Sul brasiliano, attualmente, non ci sono società interessate, sarebbe invece saltato il trasferimento del francese allo United. Per quanto riguarda il classe 2001 italiano, potrebbe partire in prestito, con diverse società di Serie A che lo seguono. Si lavora però anche agli acquisti: a centrocampo piace Leandro Paredes, ci sarebbe già un'intesa con il Paris Saint Germain sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni d euro.

Devono però partire almeno uno o due centrocampisti prima di definire un altro arrivo a centrocampo. Per il settore avanzato, si attende a rescissione contrattuale di Depay con il Barcellona. L'olandese dovrebbe sottoscrivere un contratto a circa 5 milioni di euro più bonus a stagione con la società bianconera. La Juventus potrebbe acquistare un altro giocatore per il settore avanzato nel caso in cui Moise Kean dovesse lasciare Torino. Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus potrebbe fare un'offerta al Bologna per Marko Arnautovic, che piace molto ad Allegri perché può fare il vice Vlahovic ma anche giocare a supporto del titolare bianconero.

La Juventus potrebbe acquistare Depay e Arnautovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare due giocatori per il settore avanzato. Si attende la rescissione contrattuale di Depay con il Barcellona, con l'olandese che dovrebbe diventare un nuovo rinforzo importante per Allegri. Il toscano, però, vorrebbe anche Marko Arnautovic, in quanto il giocatore del Bologna potrebbe fare il vice Vlahovic ma anche la punta di fascia nel 4-3-3.

Sarebbe un rinforzo importante per il quale la società emiliana chiede almeno 10 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Arnautovic potrebbe definirsi negli ultimi giorni di mercato.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore difensivo. Nonostante Massimiliano Allegri abbia smentito la possibilità dell'arrivo di un sostituto di Pellegrini, la società bianconera starebbe valutando un terzino sinistro che possa giocarsi il posto con Alex Sandro.

Diversi i nomi che piacciono alla Juventus, su tutti, Emerson Palmieri, considerato una terza scelta dal tecnico del Chelsea Tuchel. Il nazionale italiano è in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.