Le prossime saranno settimane impegnative per la Juventus sul fronte del Calciomercato.

Fra le esigenze principali della società bianconera c'è quella di rinforzare il settore avanzato, non solo con un giocatore di fascia come Filip Kostic (a breve potrebbe essere annunciato il suo acquisto) ma anche con un "vice-Vlahovic". I media hanno recentemente parlato del possibile ritorno di Alvaro Morata e dell'interesse per Luis Muriel dell'Atalanta. Il preferito attualmente per motivi economici però sarebbe Memphis Depay, che potrebbe lasciare il Barcellona anche perché non ha la garanzia di essere titolare dopo gli arrivi nella squadra spagnola dei vari Raphinha e Lewandowski.

La Juventus potrebbe valutare il suo ingaggio nell'eventualità in cui l'olandese dovesse rescindere il contratto con il Barcellona. A quanto pare questa sarebbe una possibilità concreta in quanto la società catalana preferirebbe lasciar partire l'olandese anche per alleggerire il monte ingaggi. Depay guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione e potrebbe accettare tale stipendio anche alla Juventus sottoscrivendo un'intesa contrattuale fino a giugno 2024.

Depay potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Memphis Depay. L'olandese potrebbe rescindere il suo contratto con il Barcellona e trasferirsi a Torino.

Nella sua carriera l'olandese ha giocato anche da seconda punta o da trequartista, essendo bravo non solo nei gol ma anche negli assist. La scorsa stagione non ha inciso molto nel Barcellona, ma in precedenza al Lione ha dimostrato di poter dare un contributo importante nel settore avanzato. Ad esempio circa 130 match con il club francese ha segnato più di 60 gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi a centrocampo soprattutto, se si dovessero concretizzare almeno tre cessioni nel reparto. Oltre a Leandro Paredes, che piace alla società bianconera da diverse settimane, si lavora anche all'acquisto di una mezzala d'inserimento. Piacerebbe Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e valutato circa 60 milioni di euro, anche se questa pista pare obiettivamente molto difficile.

Per quanto riguarda la difesa l'eventuale arrivo di un terzino sinistro potrebbe dipendere dalla cessione di uno fra Pellegrini e Alex Sandro.