La strada che dovrebbe portare Memphis Depay in bianconero potrebbe farsi in salita. La società bianconera vorrebbe completare il reparto offensivo in questa sessione di Calciomercato, senza spendere follie. Viste le difficoltà ad arrivare ad Alvaro Morata, avrebbe individuato nell'ex attaccante del Lione il giocatore che corrisponde alle esigenze tecniche e di bilancio.

Restando a Barcellona, sia Andreas Christensen sia Franck Kessié, potrebbero rescindere il loro contratto con la società azulgrana. Secondo quanto riporta ESPN, i due giocatori avrebbero una clausola inserita nel loro contratto da utilizzare in caso di mancata registrazione del loro trasferimento a inizio stagione.

Depay, braccio di ferro con il Barcellona

Nei mesi scorsi il giocatore avrebbe rifiutato un rinnovo del contratto che lo lega alla società catalana per un ulteriore anno. Opportunità che avrebbe permesso al Barcellona di cedere Depay in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore non vorrebbe vincolare nessuna società al pagamento del suo cartellino, cercando così di spuntare un ingaggio più alto. Pare che il Barcellona pur di liberarsi del giocatore possa lasciarlo partire gratis. Depay però oltre a una cospicua buonuscita, vorrebbe tutti gli arretrati dello scorso anno che sembra non gli siano stati corrisposti.

Il giocatore blaugrana potrebbe essere un'opportunità per la Juventus ma a condizione di averlo praticamente gratis.

I bianconeri avrebbero proposto come base un biennale da 5 milioni di euro a stagione. Opportunità che avrebbe trovato il gradimento dell'attaccante e il suo entourage. Depay, oltre a poter essere impiegato come vice Vlahovic da Allegri, si adatterebbe anche da esterno nel 4-3-3 del tecnico toscano.

Suggestione Kessie per il centrocampo

Gli enormi problemi finanziari del Barcellona potrebbero portare per i nuovi acquisti Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christensen e Kessie, sviluppi inaspettati. Questa situazione potrebbe essere causata non solo dalla mancanza di liquidità della società catalana, ma anche dalle stringenti regole della federazione spagnola che in questo momento impedisce alla società azulgrana di registrare l'acquisto dei nuovi giocatori per l'inizio della Liga.

Questa delicata situazione potrebbe portare alla rescissione del contratto di alcuni giocatori, tra cui Kessie. In passato sull'ivoriano c'era un probabile interesse della Juventus. Attualmente la società bianconera è alla ricerca di un centrocampista e nonostante l'ex giocatore del Milan al momento sia solo un ipotesi affascinante, c'è da aspettarsi un possibile interessamento della società bianconera qualora la possibilità di rescindere il contratto con il Barcellona si faccia concreta.

Rovella vicinissimo al Monza

Il centrocampista bianconero sembra ormai a un passo dalla società brianzola. Pare che Galliani avrebbe ottenuto il giovane centrocampista in prestito secco per un anno dalla Juventus. L'intesa tra le due squadre potrebbe essere trovata prima di ferragosto. Nicolò Rovella ha giocato le ultime due stagioni al Genoa collezionando 43 presenze in Seria A.