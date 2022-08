La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo molto interessante, in cui dovrà sicuramente alleggerire la rosa e solo dopo rinforzarla. La mancata partenza di Adrien Rabiot non sta agevolando il mercato bianconero, soprattutto perché il francese avrebbe garantito circa 20 milioni di euro che sarebbero stati utilizzati per l'acquisto di Leandro Paredes. L'argentino dovrebbe arrivare lo stesso ma servono le cessioni. Potrebbe partire Arthur Melo in prestito, così come Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella. Per quanto riguarda gli acquisti la società bianconera cerca soprattutto un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Se però si dovessero concretizzare diverse cessioni a centrocampo potrebbe arrivare anche una mezzala. Negli ultimi giorni si parla id un interesse della società bianconera per Naby Keita, centrocampista del Liverpool in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società inglese. Il giocatore starebbe valutando di fare una nuova esperienza professionale anche perché considerato una riserva. Si era parlato di un interesse del Lipsia, sua ex società, ma il Liverpool non lo lascia partire in prestito anche perché ha il contratto in scadenza a giugno. La Juventus potrebbe valutare il suo ingaggio nel 2023, quando sarà andato in scadenza di contratto con la società inglese.

Il centrocampista Keita potrebbe trasferirsi alla Juventus nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe ingaggiare Naby Keita nel 2023 a parametro zero. Il centrocampista del Liverpool piace molto ma gli inglesi potrebbe cederlo in questo calciomercato estivo solo per 30 milioni di euro.

Una somma che difficilmente la società bianconera spenderebbe per un giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno. Il centrocampista preferirebbe fare una nuova esperienza professionale ma la società inglese lo ritiene utile come alternativa ai titolari e di conseguenza sarebbe pronto a perderlo a parametro zero pur di confermarlo fino a fine stagione.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri nomi per il centrocampo, il preferito sarebbe Leandro Paredes, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Si lavora anche per il settore avanzato, potrebbe arrivare Memphis Depay in attesa che rescinda il contratto con il Barcellona. Non è da scartare l'arrivo di un altro nome importante per il settore avanzato, un giocatore che sappia giocare in diversi ruoli. Piace molto Niccolò Zaniolo, anche se la Roma lo valuta circa 47 milioni di euro.