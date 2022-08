La Juventus ha definito importanti acquisti in questo Calciomercato estivo. Gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba, anche se attualmente infortunati, hanno incrementato il livello qualitativo della rosa bianconera. Si attendono nuovi rinforzi anche se molti di questi dipenderanno dalle cessioni. Dovrebbe arrivare un giocatore per il settore avanzato, considerando che Morata non è stato sostituito. È passato però in secondo piano il rinforzo della Juventus per il settore giovanile. Parliamo di Tommaso Mancini, oramai ex punta del Vicenza classe 2004 che già dal 2020-2021 ha fatto parte della prima squadra della società veneta.

Uno dei giovani più interessanti del calcio italiano, è già un nazionale under 19. Dovrebbe giocare con la Juventus under 23 ma è evidente come la sua esperienza professionale maturata in Serie B contro il Vicenza ne fa uno dei giocatori con più esperienza della squadra di Brambilla. Di Mancini ne ha parlato anche Mario Sconcerti, che nel suo editoriale a calciomercato.com ha sottolineato come il giovane era seguito da diverse società. Secondo il giornalista sportivo in due stagioni potrebbe essere già utile alla Juventus. Ha aggiunto che un altro importante acquisto, se così si può definire, è la mancata cessione di Adrien Rabiot. Secondo Sconcerti il francese è uno dei più bravi del centrocampo bianconero.

Il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha parlato di Mancini e Rabiot

"Non esistono segreti nel calcio e io non conosco le pretese del padre di Mancini, ma so quello che tutti dicono da tempo del ragazzo: lo voleva chiunque e non c'è squadra che non ne abbia chiesto il prezzo". Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti sul nuovo acquisto della Juventus per il settore giovanile, Tommaso Mancini.

Sull'ex Vicenza ha aggiunto: "Credevo lo avesse acquistato il Milan, sono sicuro che sarà importante per la Juventus. In due stagioni o sarà utile per la Juventus o sarà un giocatore come gli altri, ma sarà buono". Sconcerti ha parlato anche di Rabiot aggiungendo: "Non vedo centrocampisti più bravi del francese, lo hanno fatto giocare tutti, da Sarri, a Pirlo fino ad arrivare ad Allegri".

Secondo il giornalista sportivo la Juventus dovrà fare squadra con i grandi giocatori attualmente nella rosa, senza ricercarne altri sul mercato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire altri tre acquisti in questo calciomercato estivo. L'arrivo di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain potrebbe concretizzarsi con diverse cessioni a centrocampo, per quanto riguarda il settore avanzato potrebbero arrivare Memphis Depay, che dovrebbe rescindere il contratto con il Barcellona, e Niccolò Zaniolo.