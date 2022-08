La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. Fra circa 15 giorni inizierà il campionato e la società bianconera deve migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti a centrocampo e nel settore avanzato. Serve anche un terzino sinistro ma molto dipenderà dall'eventuale partenza di uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini. Per quanto riguarda il centrocampo l'acquisto di uno o due giocatori dipenderà dalle cessioni. Potrebbero partire almeno tre giocatori. Il maggior indiziato a lasciare la società bianconera è Arthur Melo.

Si era parlato di un trasferimento all'Arsenal, nelle ultime ore ci starebbe lavorando il Valencia, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. La Juventus dovrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio per almeno la metà dei 6 milioni di euro netti a stagione che il brasiliano attualmente guadagna nella società bianconera. Oltre a lui si valutano offerte in prestito per Rovella ma anche la cessione definitiva di Adrien Rabiot. Il francese è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 7 milioni di euro netti a stagione, ed ha il contratto in scadenza a giugno 2023. C'è il rischio che il giocatore possa lasciare Torino a parametro zero a fine stagione. Nelle ultime ore si parla di una possibile offerta del Monaco ma molto dipenderà dall'eventuale qualificazione alla Champions League da parte dei francesi, che saranno impegnati nei preliminari contro il Psv Eindhoven.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi al Monaco

Rabiot vorrebbe giocare la Champions League. La Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro, somma che potrebbe essere utile alla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Potrebbe arrivare Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato anche lui circa 20 milioni di euro dalla società francese.

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare la difesa e con la possibile partenza di Rugani potrebbe arrivare anche un difensore centrale. Piace Nikola Milenkovic della Fiorentina, per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro, nel mirino ci sarebbe Destiny Udogie, uno dei preferiti della società bianconera anche perché sarebbe un investimento per il presente e per il futuro. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.