La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. Già da mercoledì potrebbe esserci l'incontro di mercato fra Allegri e la società bianconera per definire le strategie da portare avanti. Di certo potrebbero partire diversi giocatori, difficile possa partire Alex Sandro per l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, potrebbe farlo Pellegrini. È vicina la cessione di Arthur Melo, che potrebbe trasferirsi al Valencia con pagamento di metà ingaggio da parte della società bianconera. Si lavora però anche per il settore avanzato. Non è arrivato il sostituto di Alvaro Morata, che è ritornato all'Atletico Madrid, Angel Di Maria invece ha preso il posto di Paulo Dybala, che ha sottoscritto un'intesa contrattuale con la Roma.

La società bianconera lavora al vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo in diversi match ma che sappia anche supportarlo. A tal riguardo nelle ultime ore si parla del possibile arrivo di Dries Mertens. Il belga è andato in scadenza di contratto a giugno con il Napoli e attualmente è senza società. Proprio il suo passato con la società campana non agevola un suo trasferimento a Torino, anche se la Juventus sarebbe pronta ad offrirgli un ingaggio importante da 5 milioni di euro netti a stagione.

La Juventus potrebbe ingaggiare Mertens come vice Vlahovic

Il belga è attualmente senza società e rappresenterebbe un acquisto vantaggioso nonostante abbia 35 anni. Il giocatore piace alla Salernitana ma preferirebbe giocare in una società che disputa le competizioni europee. La Juventus sarebbe pronta ad offrirgli un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023.

Il belga può giocare punta centrale ma anche a supporto di Vlahovic, garantirebbe qualità e gol al settore avanzato bianconero. La Juventus però potrebbe acquistare un altro giocatore oltre a Mertens. A tal riguardo arrivano notizie di mercato in merito all'interesse della società bianconera per Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con riscatto a circa 47 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e difesa. Potrebbe arrivare Leandro Paredes del Paris Saint Germain, l'alternativa all'argentino è Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito. Per quanto riguarda invece il difensore centrale, piace Nikola Milenkovic della Fiorentina. Con un'offerta da 15 milioni di euro potrebbe lasciare la società toscana.