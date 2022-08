Il mercato della Juventus non si ferma mai, a causa degli infortuni di Pogba e Mckennie i bianconeri devono cercare di arrivare almeno ad un altro centrocampista. Il primo nome sulla lista potrebbe essere quello di Pareres.

Emergenza a centrocampo in casa Juventus per l'inizio del campionato

Manca poco all' inizio del campionato e la Juventus non ha ancora finito di completare la rosa. Durante la tournée americana oltre all'infortunio di Pogba Allegri ha dovuto fare i conti con lo stop di Mckennie, per quest'ultimo si tratta di una lussazione alla spalla e dovrà stare fermo almeno 1 mese.

Per la prima giornata di Serie A contro il Sassuolo sarà vera emergenza in casa Juventus, tra squalifiche e infortuni mancheranno ben sei giocatori. Il mercato potrebbe dare una mano, servirebbe urgentemente un centrocampista o addirittura due. Il primo obiettivo sembrerebbe essere quello di Leandro Paredes del Psg, i francesi chiedono una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Per far scendere il prezzo i bianconeri potrebbero inserire come contropartita il cartellino di Rabiot.

Si cercherebbe anche un vice-Vlahovic l'obiettivo sarebbe Morata

Non solo il centrocampo, il reparto che necessita di maggiori innesti senza ombra di dubbio è l’attacco. Si cerca un vice-Vlahovic, dato gli addii di Morata, Bernardeschi e Dybala come prima punta centrale è rimasto il solo attaccante serbo.

Allegri insiste per il ritorno di Alvaro Morata, ci sarebbe solo da trovare l’accordo con l’Atletico Madrid, lo spagnolo gradirebbe volentieri tornare in Italia per la terza volta.

In uscita da valutare le situazioni relative a Alex Sandro, Rugani, Arthur, Rabiot, Kean, Pellegrini e Kaio Jorge. In questo inizio di settimana possibile che si possa arrivare alla fumata bianca per il passaggio di Arthur al Valencia di Gattuso.

Rugani potrebbe andare a Empoli, in caso della sua cessione la Juventus avrebbe via libera per strappare alla concorrenza dell’Inter il difensore Milenkovic, il suo costo si aggira intorno ai 15 milioni euro.

In attesa del ritorno di Chiesa dall'infortunio previsto a settembre e da capire se Pogba verrà operato oppure no, l’attacco juventino sarà guidato da Vlahovic con Di Maria assieme a Kean.

A centrocampo spazio a Locatelli, Rabiot e uno dei nuovi acquisti. In difesa tra i pali confermato Szczesny, la coppia centrale verrà formata da Bremer-Bonucci mentre sulle corsie esterne agiranno Danilo e Cuadrado.