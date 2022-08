La Juventus è al lavoro in questi giorni per preparare al meglio la stagione. Da mercoledì riprenderà il ritiro estivo dopo le amichevoli negli Stati Uniti. È atteso un incontro fra la società bianconera e il tecnico Massimiliano Allegri per definire anche le decisioni di mercato da portare avanti. C'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha bisogno di qualità in diversi settori. Allegri ha dato un contributo importante agli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria e di recente si è parlato anche di un altro possibile ritorno a Torino. Ci riferiamo a Miralem Pjanic, che ha mantenuto un rapporto professionale e umano ideale con Allegri.

Di certo, l'infortunio di Pogba e le indiscrezioni di mercato in merito al possibile arrivo di Pjanic alla Juve hanno suscitato molto clamore mediatico, come è successo su Twitter. Sul noto social è ritornato di tendenza l'hashtag Allegriout. Una situazione che sorprende se consideriamo che la stagione ancora deve iniziare. Tanti tifosi della Juventus sono insoddisfatti soprattutto del possibile ritorno di Pjanic, non considerato un giocatore utile per ritornare a vincere. Ovviamente, gli utenti di Twitter si sono schierati sia da una parte che dall'altra, c'è chi sostiene l'hashtag, chi invece ricorda le competizioni vinte dal tecnico.

Su Twitter in tendenza l'hashtag Allegriout

'In tendenza c’è Allegriout, in 5 anni 5 scudetti, 2 finali Champions, 4 coppe Italia e 2 supercoppe, per il bel gioco andate da Sarri o da Pirlo.

Si sostiene sempre la squadra, no quando si vince'. Questo è uno dei commenti pubblicati da un utente su Twitter a sostegno di Massimiliano Allegri, per sottolineare come fra tifosi bianconeri ci siano differenti considerazioni su Allegri. Di certo, la stagione deludente 2021-2022 in cui la Juventus, dopo dieci anni, non ha vinto nemmeno una competizione, pesa sul giudizio su Allegri.

In tanti rimproverano al tecnico il gioco attendista della scorsa stagione. Non è un caso, infatti, che si sia visto un gioco diverso in questo inizio di preparazione estiva, in particolar modo nelle prime tre amichevoli estive contro Chivas, Barcellona e Real Madrid. La Juventus dovrà però rinforzarsi in maniera evidente sul mercato per poter competere in campionato e in Champions League.

Il mercato della Juventus

Si è parlato in questi giorni del possibile arrivo di Pjanic, ma il centrocampista del Barcellona sarebbe solo un'alternativa a Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, si valuta un vice Vlahovic. Potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, in prestito con diritto di riscatto.