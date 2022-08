Uno dei tormentoni di mercato di questa estate è stato sicuramente quello relativo al possibile passaggio di Milan Skriniar dall'Inter al Paris Saint Germain. I nerazzurri, però, hanno respinto ogni offerta, sempre inferiore rispetto alla richiesta di almeno 70 milioni di euro più bonus. Proprio per questo, la trattativa si è arenata definitivamente, ma il club dello sceicco è sempre alla ricerca di un difensore centrale e per questo motivo sarebbe pronto a sondare il terreno per un altro calciatore nerazzurro. Si tratta di Stefan De Vrij, non considerato incedibile e anche lui in scadenza di contratto a giugno 2023.

Psg su De Vrij

Il Paris Saint Germain è alla ricerca di un rinforzo in difesa, soprattutto dopo la cessione di Kehrer. I parigini hanno provato per diverso tempo a prendere Milan Skriniar, ma l'Inter ha fatto sempre muro non scendendo sotto la richiesta di 70 milioni di euro più bonus, chiudendo all'inserimento di contropartite tecniche a fronte di un'offerta non andata oltre i 60 milioni di euro più bonus.

Il club francese, però, sembra pronto a bussare nuovamente alle porte della società nerazzurra per un altro difensore. Si tratta di Stefan De Vrij, anche lui come Skriniar in scadenza di contratto. A differenza del centrale slovacco, però, l'Inter in questo caso potrebbe essere maggiormente predisposta a trattare, anche perché non si parla ancora di rinnovo e una sua cessione porterebbe una plusvalenza piena essendo arrivato a parametro zero dalla Lazio.

Il Psg, per il classe 1992 sembrerebbe pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 10 milioni di euro più bonus. Proposta che il club nerazzurro potrebbe anche accettare per poi lanciarsi su Akanji, provando a chiudere inoltre uno tra Acerbi e Chalobah.

Fiorentina su Kumbulla

Anche la Fiorentina sembra ancora alla ricerca di un difensore centrale dopo aver risolto la pratica centrocampista con l'arrivo di Barak.

I viola vogliono un innesto di livello da affiancare a Nikola Milenkovic e sarebbero tornati a bussare la porta in casa Roma per chiedere informazioni su Marash Kumbulla. Il centrale albanese non è considerato incedibile dai capitolini, essendo relegato spesso in panchina da José Mourinho. La valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, ma non è da escludere un affare in prestito con obbligo di riscatto.