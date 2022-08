La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato ed il mercato. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che deve rinforzare una rosa che ha bisogno di almeno altri tre acquisti dopo il recente arrivo di Filip Kostic. Molto dipenderà dalle cessioni e dai possibili trasferimenti di Arthur Melo, Adrien Rabiot e Niccolò Rovella, a tal riguardo si valutano due rinforzi per il centrocampo, un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Ci sarà anche da sostituire anche Alvaro Morata, ritornato all'Atletico Madrid dopo il mancato riscatto da parte della società bianconera.

Diversi giornali sportivo parlano di un possibile ritorno dello spagnolo ma la valutazione di mercato stabilita dalla società spagnola di circa 30 milioni di euro non agevola l'arrivo del giocatore. Per questo la Juventus starebbe lavorando ad un altro rinforzo per il settore avanzato, un giocatore che potrebbe rappresentare l'alternativa di Dusan Vlahovic ma anche supportarlo in diversi match. Si parla molto di Memphis Depay ma dovrebbe prima rescindere il suo contratto con il Barcellona prima di un eventuale trasferimento nella società bianconera. Per questo la Juventus starebbe valutando un altro nome, quello di Luis Muriel, con la società bianconera che vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.

La Juventus potrebbe acquistare Luis Muriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Luis Muriel come vice Vlahovic. Il giocatore colombiano piace alla società bianconera, che vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Dovrà prima prolungare la sua intesa contrattuale con l'Atalanta perché attualmente scade a giugno 2023.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, il giocatore guadagna circa 2 milioni di euro a stagione con la società bergamasca. Muriel ha dimostrato in queste stagioni di saper finalizzare ma anche di garantire assist importanti ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi importanti anche per il settore avanzato anche se non è da scartare la possibilità arrivi un difensore centrale.

Luca Pellegrini ha trovato un'intesa per il trasferimento in prestito all'Eintracht Francoforte. Questo potrebbe significare l'arrivo di un terzino sinistro o eventualmente di un centrale utile per la difesa a tre. Per quanto riguarda invece il centrocampo potrebbero arrivare non solo un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche una mezzala d'inserimento che sappia garantire non solo diversi gol ma anche assist ai suoi compagni.