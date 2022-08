Cercasi vice Vlahovic. La Juventus lavora sul fronte mercato per completare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri con un calciatore che possa alternarsi con il bomber serbo ed essere una valida alternativa per la Vecchia Signora.

Juve, interesse per Simeone

Tra i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera spunta anche quello di Giovanni Simeone, attaccante argentino che nella passata stagione è stato tra i grandi protagonisti del Verona di Tudor siglando 17 reti in campionato. Grazie alle grandi prestazioni con la maglia veronese, il Cholito è finito nel mirino di diversi club italiani, in particolare di Juventus e Napoli.

I partenopei sarebbero ad un passo dal chiudere la trattativa con il club clivense sulla base di 18 milioni di euro, ma i bianconeri si sarebbero inseriti per capire i margini per sondare il terreno. Difficile che il Napoli di Aurelio De Laurentiis possa farsi scappare il Cholito dopo aver ceduto Andrea Petagna al Monza, ma la Juve proverebbe uno sgambetto per accaparrarsi le prestazioni del Cholito.

Simeone non è il solo profilo seguito dai bianconeri. Resta in auge la candidatura di Menphis Depay che in caso di addio dal Barcellona si libererebbe a parametro zero, diventando un grande opportunità per diverse formazioni. Infatti, sull'olandese ci sarebbe l'interesse del Tottenham di Antonio Conte.

Oltre Depay, la Vecchia Signora segue le vicende di Arek Milk che potrebbe lasciare il Marsiglia dopo l'arrivo di Sanches e di Anthony Martial che nonostante la stima del tecnico Ten Haag ed un ottimo pre-campionato, potrebbe lasciare il Manchester United.

Juve, Rabiot verso lo United: pressing su Paredes

Intanto, la Juventus prepara delle cessioni importanti per cedere i calciatori fuori dal progetto di Allegri e reinvestire il denaro per acquisti importanti.

Dopo Luca Pellegrini volato in Germania all'Eintrach, un calciatore che dovrebbe lasciare la Juventus in questa sessione mercato è Adrien Rabiot che sarebbe ad un passo dal Manchester United. Dopo aver provato ad inserire Cristiano Ronaldo nella trattativa senza successo, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 18 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista francese.

La cessione di Rabiot permetterebbe alla Juventus di virare fortemente sull'obiettivo numero uno per la mediana, che resta Leandro Paredes in uscita dal Paris Saint Germain. Stando alle ultime notizie, i bianconeri avrebbero trovato l'accordo con il centrocampista argentino e sarebbero disposti ad alzare l'offerta per avvicinarsi alla richiesta di 30 milioni di euro da parte del club francese.