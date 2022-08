La Juventus nel 2021 ha salutato uno dei protagonisti dei successi della società bianconera in Italia. Parliamo di Fabio Paratici, che prima con Marotta e poi affiancato da Cherubini ha dato un'organizzazione alla società, contribuendo alla sua crescita. Ci sono stati, però, anche diversi errori da parte del dirigente piacentino, soprattutto per quanto riguarda alcuni investimenti sul mercato. Gli arrivi dei vari Adrien Rabiot e Aaron Ramsey a parametro zero hanno rappresentato una spesa importante per la società bianconera in considerazione dell'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

A questi bisogna aggiungere Arthur Melo, arrivato nello scambio di mercato che ha portato Pjanic al Barcellona e che non ha reso come ci si aspettava. Paratici ha lasciato la Juventus nel 2021 diventando un dirigente del Tottenham. Un scelta, come sottolinea il sito di informazione sportiva The Athletic, che si sta rivelando azzeccata per la società inglese, che sta diventando una delle migliori società del calcio europeo. Il presidente Levy ha deciso di affidare tutti i dipartimenti al dirigente piacentino che, grazie anche ad un budget notevole a disposizione, è riuscito a migliorarli. Soprattutto sul mercato è riuscito a fare un grande lavoro, contribuendo a costruire una rete di scouting per la ricerca di giovani calciatori.

Il capo della rete scouting del Tottenham è Leonardo Gabbanini, che ha lavorato per la Famiglia Pozzo all'Udinese e al Watford.

Il dirigente del Tottenham avrebbe il compito di portare gli standard della Juventus

'Gabbanini sarà coinvolto nel garantire che ci sia coerenza nel reclutamento in diverse fasce d'età per aiutare a dare ai giovani giocatori le migliori possibilità di entrare un giorno in prima squadra'.

Questo si legge su The Athletic, che ha voluto parlare della crescita del Tottenham negli ultimi mesi grazie all'ottimo lavoro dell'ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Ottima anche la decisione di affidare la guida tecnica della società inglese ad Antonio Conte, che ha contribuito al quarto posto raggiunto dagli inglesi la scorsa stagione che significa partecipazione alla Champions League.

Sempre sul sito di informazione sportiva statunitense si legge: 'Quando è stato nominato Paratici, l'idea era quella che portasse gli standard della Juventus nella società inglese, dimostrando come viene gestita una squadra moderna'.

Il dirigente Paratici e il lavoro di miglioramento del Tottenham in una grande società

Fabio Paratici è quindi uno dei più stimati dirigenti del calcio inglese, una situazione sorprendente se consideriamo le critiche che ha ricevuto alla Juventus, soprattutto per le ultime trattative di mercato che ha realizzato, fino al suo addio nel 2021. Il presidente del Tottenham, Levy, ha quindi affidato la gestione della società inglese al dirigente emiliano, che lo sta ripagando con lavoro importante sul mercato e con la scelta della guida tecnica. A tal riguardo, Conte sta dimostrando tutta la sua bravura come tecnico della società inglese.