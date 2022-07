La Juventus in questi giorni saprà quali saranno i tempi di recupero per Pogba dopo l'infortunio al menisco subito dal centrocampista durante un allenamento negli Stati Uniti. Si parla di una possibile assenza per un mese e mezzo ma anche di una più lunga, quasi 5 mesi. Questo significherebbe per il giocatore saltare anche il mondiale con la nazionale francese, previsto fra novembre e dicembre. Di certo si tratta di una notizia non ideale per la Juventus e per la nazionale, considerando l'importanza dal punto di vista tecnico e umano di Pogba. Il suo infortunio potrebbe modificare alcune decisioni di mercato della Juventus, soprattutto per quanto riguarda le cessioni.

Si è parlato ad esempio di una conferma di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Potrebbe essere il sostituto di Pogba, giocando da mezzala sinistra nel 4-3-3. Un altro giocatore che difficilmente lascerà Torino è Weston McKennie. Il centrocampista americano è stato elogiato in diverse interviste da Massimiliano Allegri proprio perché bravo non solo nel garantire equilibrio ma anche negli inserimenti. Sull'americano ci sarebbe l'interesse del Tottenham ma difficilmente lascerà Torino a meno che arrivi un'offerta importante. La Juventus valuta il giocatore circa 40 milioni di euro.

La società bianconera lo valuta circa 40 milioni di euro. Sull'americano ci sarebbe l'interesse del Tottenham. Nella scorsa stagione McKennie è stato uno dei migliori giocatori bianconeri, nonostante la stagione deludente della squadra. Il centrocampista prima dell'infortunio è stato uno dei giocatori maggiormente schierati dal toscano.

Si è infortunato nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal rientrando solamente nelle ultime due giornate di campionato, quando la Juventus aveva già raggiunto il quarto posto che significa qualificazione alla Champions League. Dovrebbero quindi rimanete Rabiot e McKennie, possibile invece la cessione di Arthur Melo. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse dell'Arsenal, del Barcellona e del Valencia.

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo ed il settore avanzato. Piace molto Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023. Potrebbe arrivare un vice Vlahovic. A tal riguardo il preferito sarebbe Alvaro Morata, che potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con riscatto a 20 milioni di euro.