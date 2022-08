La Juventus potrebbe regalarsi altri acquisti importanti in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo. L'annuncio di Milik è stato gradito molto da Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa di presentazione del match fra Juventus e Roma ha sottolineato come l'ex Olympique Marsiglia può essere l'alternativa di Vlahovic ma anche giocarci insieme avendo caratteristiche diverse. Oltre all'ex Napoli si lavora ad almeno un altro rinforzo, potrebbe arrivare a breve Leandro Paredes. Il centrocampista argentino sarebbe considerato il giocatore ideale per migliorare il settore essendo bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Si parla di un'intesa economica sulla base di un prestiti con riscatto a circa 15 milioni di euro. La Juventus però starebbe valutando anche l'acquisto di un terzino sinistro, considerando che Alex Sandro non sembra dare grande affidabilità dal punto di vista fisico e che Luca Pellegrini è stato ceduto in prestito all'Eintracht Francoforte. Allegri ha adattato De Sciglio nel ruolo ma gradirebbe un giocatore di piede sinistro sulla fascia difensiva. Le ultime notizie di mercato parlano del possibile arrivo di Renan Lodi, terzino dell'Atletico Madrid. Una notizia sostenuta dagli utenti che hanno votato nel sondaggio lanciato da calciomercato.it in cui si chiedeva quale fosse il rinforzo ideale per la fascia sinistra difensiva.

Al secondo posto è stato votato Sergio Reguillon del Tottenham. Seguono Gaya e Bernat.

I tifosi votano come terzino sinistro preferito per la Juventus il giocatore Renan Lodi

In un recente sondaggio è stato chiesto agli utenti quale fosse il rinforzo ideale per la Juventus come terzino sinistro. Ha ricevuto molti voti Renan Lodi, il giocatore dell'Atletico Madrid è stato votato con il 41,4%, segue Sergio Reguillon del Tottenham con 31,3% dei voti.

Al terzo posto troviamo Gaya del Valencia con il 18%, quarto posto per Bernat del Paris Saint Germain con il 9,4%. A proposito del brasiliano, si parla di un suo possibile trasferimento alla Juventus in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano anche che l'Atletico Madrid starebbe lavorando ad un suo sostituto.

Piace Sergio Reguillon, anche lui seguito dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche delle cessioni in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. A tal riguardo oltre ad Arthur Melo e Nicolò Fagioli, che potrebbero lasciare la società bianconera in prestito, si valutano offerte anche per Denis Zakaria. Il centrocampista potrebbe trasferirsi alla Roma. I bianconeri lo valutano circa 20 milioni di euro.