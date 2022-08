La Juventus è attesa da diversi match difficili fra campionato.e Champions League. Il sorteggio della massima competizione europea ha portato società impegnative come Paris Saint Germain, Benfica e Maccabi Haifa, sarà importante per la squadra di Allegri però migliorare le prestazioni, soprattutto in riferimento al primo tempo contro la Sampdoria nella seconda giornata di campionato. Hanno pesato le assenze, in particolar modo quella di Angel Di Maria, che è stato uno dei migliori nel match contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato.

Da settimane oramai manca Paul Pogba, che ha rimediato un infortunio al menisco e che ha deciso di adottare una terapia conservativa senza intervento. Secondo le ultime notizie che arrivano da Torino il giocatore sarebbe nella seconda fase del recupero, ovvero avrebbe ripreso a correre sul tapis roulant. Una notizia importante per la Juventus che ha bisogno della qualità del francese. Se il recupero dovesse proseguire come programmato, il giocatore potrebbe recuperare fra meno di un mese. Fino a qualche giorno fa si parlava di una sua possibile disponibilità per il match contro la Salernitana all'Allianz Stadium di Torino, previsto l'11 settembre. Attualmente però sembra ci vorrà qualche altro giorno, potrebbe recuperare per il match contro il Monza, che anticipa la pausa per le nazionali.

Secondo le ultime notizie che arrivano da Torino il centrocampista della Juventus Paul Pogba potrebbe recuperare per il match di campionato contro il Monza previsto il 18 settembre. Il francese ha iniziato la seconda fase del recupero dal problema al menisco, ovvero ha ripreso a correre sul tapis roulant.

Come è noto il centrocampista sia è infortunato in un allenamento durante le amichevoli estive negli Stati Uniti. Pogba ha giocato un solo match, quello contro Chivas, saltando le altre due contro Barcellona e Real Madrid. La qualità del francese garantirebbe un salto di qualità importante al centrocampo bianconero, anche se bisogna capire l'efficacia della terapia conservativa.

Si è pensato che tale scelta sia dovuta per non rischiare di non essere convocato per il mondiale in Qatar. Gli esperti però hanno confermato come la terapia conservativa possa essere efficace e risolvere il problema del francese. Fra l'altro anche il centrocampista della Roma Georgino Wijnaldum, recentemente infortunatosi alla tibia, ha deciso per la terapia conservativa e potrebbe rientrare a gennaio.

Il mercato della Juventus

Il recupero di Pogba sarà molto importante, in un centrocampo quello della Juventus che ha bisogno di qualità ma anche di fisicità. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di Leandro Paredes. L'argentino sarebbe vicino alla società bianconera. A lui potrebbe aggiungersi anche un terzino, Renan Lodi, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.