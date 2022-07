La Juventus cercherebbe il futuro numero 1 per la propria porta ed il nome che piacerebbe alla Vecchia Signora, sarebbe quello di Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Nel frattempo, il Chelsea avrebbe messo nel proprio mirino Denzel Dumfries, calciatore dell'Inter che i nerazzurri valuterebbero 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, per il futuro della porta bianconera si valuta Carnesecchi dell'Atalanta

La Juventus starebbe valutando il possibile erede di Wojciech Szczęsny, che con la Vecchia Signora andrà in scadenza di contratto nel 2024 e tra i possibili candidati a questo scopo ci sarebbe Marco Carnesecchi.

Il giovane portiere in forza all'Atalanta, è attualmente ai box per un infortunio alla spalla che lo terrà fuori dai campi per i prossimi mesi. Tuttavia, il suo nome avrebbe comunque attratto le attenzioni dei bianconeri. La compagine bergamasca, forte del contratto che la lega con il ventiduenne fino al prossimo 2026, valuterebbe il suo cartellino circa 20 milioni di euro, una cifra che nelle scorse settimane avrebbe allontanato definitivamente le attenzioni su Carnesecchi della Lazio. La Juventus, sarebbe invece disposta ad investire una somma elevata per un prospetto cosi giovane e potrebbe dunque affondare il colpo per affiancarlo proprio a Szczęsny e dargli il tempo di recuperare dall'infortunio e crescere all'ombra del polacco.

Calciomercato Inter, Dumfries piacerebbe al Chelsea: i nerazzurri chiedono 40 milioni di euro

Il Chelsea starebbe tornando sul nome di Denzel Dumfries. L'esterno olandese dell'Inter, era stato già attenzionato dalla compagine inglese quando le due società trattarono per il nome di Romelu Lukaku. L'attaccante belga venne poi a Milano con la formula del prestito, facendo saltare cosi il possibile inserimento del fluidificante classe '96 nell'operazione.

Da quanto filtrerebbe dalla Gazzetta dello Sport, la formazione britannica starebbe pensando di tornare alla carica per acquisire il giovane terzino nerazzurro. Giuseppe Marotta, dal canto suo, avrebbe la necessità di cedere almeno un pezzo grosso per rientrare di quel rosso da 60 milioni di euro che il club lombardo dovrà coprire entro la conclusione del bilancio 2022.

Di conseguenza, la trattativa fra le parti avrebbe già preso forma, con l'Inter che detterebbe il prezzo utile per lasciare andare il giocatore: 40 milioni di euro. Una cifra non discutibile per la compagine del Biscione che, secondo la dirigenza del Chelsea, apparirebbe come eccessiva. In ogni caso, l'operazione andrebbe avanti a ritmi lenti e non si sarebbe bloccata dopo le richieste fatte dalla società nerazzurra.