Il Milan è pronto all'esordio in campionato. Allo Stadio San Siro, i rossoneri sfideranno l'Udinese del neo tecnico Sottil che in Coppa Italia hanno conquistato il passaggio del turno battendo 2-1 la Feralpi Salò. La formazione di Pioli inizia così la sua difesa del titolo di Campioni d'Italia.

Milan, le possibili mosse di Pioli: occasione per Diaz e Rebic

Per quanto concerne la possibile formazione del Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 che nella passata stagione è stata la base per conquistare il Tricolore: Maignan in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Kalulu (in vantaggio su Kjaer), Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo, spazio a Bennacer e Krunic (in ballottaggio con Pobega), mentre in attacco chance dal primo minuto per Ante Rebic che dovrebbe rilevare Olivier Giroud non al meglio della condizione ma comunque convocato. Alle spalle del croato, spazio al trio di mezze punte formato da Brahim Diaz, Messias e Rafael Leao, mvp dello scorso campionato. Partono dalla panchina i due nuovo acquisti Adli e De Ketelare che nel corso della partita potrebbe avere spazio alla prima a San Siro.

Sono solo due gli infortunati: il totem Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali che complice un problema accusato contro il Vicenza salterà la sfida contro i friulani per poi essere a disposizione nelle prossime sfide contro Atalanta e Bologna.

In merito alla sfida contro i friulani, il tecnico Stefano Pioli ha espresso le sue considerazioni dichiarando: "L'Udinese è una squadra organizzata, molto fisica. Insieme alla Juventus è stata l'unica che non siamo riusciti a battere. Dovremmo fare una grande partita senza palla, se non toglieremo i riferimenti è chiaro che troveremo difficoltà".

Udinese, le scelte di Sottil: in attacco Success e l'ex Deulofeu

I rossoneri se la vedranno contro l'Udinese che nonostante cessioni importanti come quella di Molina, vuole offrire una buona prestazione in quel di San Siro.

La formazione guidata da Sottil dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2: Silvestri in porta; difesa a tre formata da Becao, Nuyntick e Masina.

A centrocampo, spazio al neo acquisto Lovric, sostenuto ai lati da Makengo e dal capitano il Tucu Pereyra, mentre sulle corsie spazio ad Udogie e Soppy, in vantaggio sul neo acquisto Ebosse.

In attacco, viste le condizioni non esaltanti del bomber Beto (reduce da un grave infortunio), spazio al tandem offensivo formato da Success e l'ex Deulofeu, autore di 13 reti nella passata stagione e pericolo numero uno per la retroguardia rossonera.

Una sfida non facile per la formazione di Pioli come rimarca il pareggio della passata stagione: a San Siro, il match terminò 1-1 con le reti di Leao ed Udogie.