La Juventus nei giorni scorsi avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Manchester United per Adrien Rabiot. Al momento però il club inglese non sarebbe riuscito a trovare un accordo con la mamma-agente di Rabiot. Salvo clamorose sorprese, al momento, il francese dovrebbe restare alla Juventus.

Questa fase di stallo impedirebbe ai bianconeri di poter prendere Leandro Paredes. Infatti, per arrivare all'argentino, i bianconeri dovrebbero prima vendere uno fra Rabiot e Arthur. Anche per il brasiliano la situazione sarebbe lontana dalla soluzione, visto che il Valencia non sembra intenzionato a prenderlo per questioni economiche.

Fase di stallo a centrocampo

Per la Juventus sembra difficile poter risolvere in breve tempo la questione centrocampo. Alcuni dirigenti del Manchester United sarebbero in missione a Torino per cercare di convincere Adrien Rabiot ad accettare la loro proposta. Ma almeno per il momento le parti non sarebbero arrivate ad un'intesa: resta da capire se il pressing dei Red Devils sul francese continuerà oppure no.

In caso di addio di Adrien Rabiot, la Juventus cercherà di chiudere con il Paris Saint Germain per Leandro Paredes. Ma senza una cessione a centrocampo difficilmente per i bianconeri ci sarà un nuovo innesto. L'altro giocatore in uscita sarebbe Arthur, ma anche in questo caso le difficoltà non mancherebbero.

Il brasiliano piace al Valencia che lo vorrebbe in prestito gratuito con gran parte dell' ingaggio del giocatore pagato dalla Juventus. Ovviamente queste condizioni non sembrano essere accettabili per i bianconeri, quindi sembra difficile che questa trattativa possa andare a buon fine.

Intanto Rabiot lavora al JTC

In attesa di capire se alla fine la mamma agente di Adrien Rabiot riuscirà a trovare un accordo con il Manchester United, il centrocampista francese lavora alla Continassa.

Il numero 25 juventino non sarà a disposizione per la gara contro il Sassuolo perché sarà squalificato. Dunque, per il momento, Rabiot resta concentrato sulla Juventus in attesa di capire se le cose cambieranno. Le richieste del francese allo United sarebbero state molto elevate, in quanto vorrebbe un ingaggio superiore a quello che percepisce a Torino.

La Juventus vorrebbe provare a cedere il francese anche perché va a scadenza nel 2023 e per il momento le parti non starebbero parlando di un rinnovo. Quindi in caso di cessione la Vecchia Signora potrebbe fare un buon incasso immediato ed eviterebbe di perderlo il prossimo anno a parametro zero.