La Juventus è attesa da una fine di agosto intensa fra calcio giocato e mercato. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la squadra bianconera sfiderà Sampdoria, Roma e Spezia. Sarà soprattutto il big-match contro i giallorossi di Mourinho a dare delle risposte importanti sulla crescita della formazione torinese.

Intanto la società continua a lavorare sul mercato per sfoltire la rosa ma anche per trovare dei nuovi elementi funzionali al progetto. Sembra ormai saltato il trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United. Questa vicenda, però, non dovrebbe influire sull'eventuale arrivo di Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain.

Per quanto riguarda l'attacco, si starebbe lavorando sull'ingaggio di Memphis Depay. L'olandese sta cercando di rescindere il contratto con il Barcellona. Fatto ciò, potrebbe poi firmare un contratto biennale con la Juventus. L'ex Lione, dunque, sembra in predicato di diventare il vice-Vlahovic, anche se è capace di giocare pure come seconda punta.

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un eventuale ritorno di Alvaro Morata. Tuttavia, le richieste economiche dell'Atletico Madrid non sono riuscite ad agevolare la trattativa. L'avvio di stagione del centravanti spagnolo fra amichevoli estive e prima giornata di campionato (ha segnato due gol) gli ha consentito di meritarsi la conferma tra le fila dei colchoneros.

Sull'agromento è intervenuto Juanma Lopez, agente sportivo di Morata, il quale ha chiarito che il suo assistito resterà all'Atletico Madrid.

Alvaro Morata resta all'Atletico Madrid per la stagione 2022-2023

"Alvaro (Morata, ndr) ha un contratto con l'Atletico Madrid e siamo in agosto inoltrato, resta qui". Queste le dichiarazioni rilasciate da Juanma Lopez al Chiringuito.

Dunque, sembra proprio che l'attaccante spagnolo sia destinato a restare nella squadra allenata da Simeone.

La Juventus avrebbe cercato in più di un'occasione di acquistarlo. L'Atletico Madrid, però, avrebbe chiesto almeno 30 milioni di euro per lasciar partire Morata, mentre i bianconeri non avrebbero voluto superare i 20 milioni.

Questa distanza avrebbe fatto arenare qualsiasi trattativa.

Per questo motivo i dirigenti del club torinese avrebbero virato su Memphis Depay, il quale dovrebbe rescindere il contratto con il Barcellona per poi sottoscrivere un'intesa di due anni con la Juventus.

Non è da escludere che la società del presidente Agnelli decida anche di acquistare un altro giocatore offensivo. Nel mirino dei bianconeri ci sarebbe sempre Nicolò Zaniolo della Roma, anche se ormai questa sembra soprattutto una suggestione di mercato.

Il mercato della Juventus: Paredes sarebbe vicino

Un altro obiettivo della Juventus sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint-Germain. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non si esclude che i bianconeri possano fare un ultimo tentativo per Zaniolo, per il quale la Roma vorrebbe almeno 47 milioni di euro cash e senza contropartite tecniche.