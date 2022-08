La Juventus, in queste ore, avrebbe di fatto chiuso la trattativa con l'Eintracht di Francoforte per Filip Kostic. Adesso le parti sarebbero al lavoro per sistemare gli ultimi aspetti burocratici. Ma al momento le cose starebbero andando un po' a rilento poiché l'Eintracht Francoforte è impegnato nella Supercoppa Europea e tutta la dirigenza è ovviamente al seguito della squadra. Per questo motivo, l'arrivo a Torino di Filip Kostic potrebbe slittare alla giornata di domani 11 agosto. Il serbo potrebbe sbarcare in Italia in mattinata per poi trasferirsi al JMedical per le visite mediche.

Adesso resta da capire quando le questioni burocratiche si sbloccheranno già oggi 10 agosto oppure se tutto sarà rimandato a domani. Di certo se Kostic dovesse arrivare nella giornata odierna a Torino difficilmente potrebbe avere il tempo per fare le visite mediche.

Allegri aspetta Kostic

Massimiliano Allegri starebbe aspettando di avere a disposizione Filip Kostic. Infatti, il tecnico della Juventus avrebbe l'esigenza di avere un esterno con le sue caratteristiche per la gara del 15 agosto contro il Sassuolo. La speranza di Massimiliano Allegri è che Kostic arrivi quanto prima per consentirgli di avere un paio di allenamenti nelle gambe. Infatti, questo gli permetterebbe di schierare Filip Kostic nel tridente offensivo con Angel Di Maria e Dusan Vlahovic.

Ma finché non verranno risolte le pratiche burocratiche il serbo non potrà arrivare a Torino. La trattativa tra la Juventus e l'Eintracht non sarebbe però in discussione. Dunque, è solo questione di tempo e poi Kostic potrà finalmente iniziare la sua avventura a Torino.

La Juventus ritrova Cuadrado

La Juventus spera di avere Filip Kostic a disposizione per la partita del 15 agosto contro il Sassuolo.

Infatti, il serbo potrebbe già essere titolare contro i neroverdi vista l'assenza di Federico Chiesa. Ovviamente sarà Massimiliano Allegri a decidere se schierarlo tra i titolari oppure no. L'unica alternativa al serbo sarebbe quella di spostare sulla sinistra Juan Cuadrado. Ma questa sarebbe ovviamente una soluzione di emergenza.

In ogni caso oggi 10 agosto, il colombiano è tornato ad allenarsi in gruppo e questa è sicuramente una buona notizia.

Oltre al ritorno di Cuadrado ci sono ottime novità anche sul fronte di Weston McKennie. Infatti, l'americano ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Adesso resta da capire quando potrà tornare a pieno regime. Ma sicuramente il fatto che in parte abbia lavorato con i compagni è la testimonianza che il suo rientro si avvicina. Oggi la Juventus sarà in campo anche al pomeriggio. Mentre domani la squadra si ritroverà per una seduta mattutina.