Il centrale difensivo della Juventus ma attualmente in prestito al Porto Tiago Djalò ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno discutere. Intervistato direttamente dal ritiro della Nazionale portoghese, il giovane talento ha parlato della sua carriera, sottolineando la sua soddisfazione per il percorso intrapreso con la società portoghese.

Un cambiamento decisivo per la carriera di Djalò

"Le prestazioni con il Porto? È stata una questione di qualità", ha dichiarato Djalò, con un chiaro riferimento al suo attuale status di titolare in una delle squadre più prestigiose del campionato portoghese.

Il difensore, infatti, ha messo in evidenza la crescita che ha avuto in questa nuova avventura da quando è arrivato al Porto. E non si è nascosto dietro giri di parole: "Senza voler sembrare arrogante, sono felice di aver cambiato il corso della mia carriera. So che posso dare molto di più e sono grato per tutto ciò che ho ottenuto".

Il giovane talento ha espresso il suo apprezzamento per il club che lo ha accolto, sottolineando come sia stato un passo fondamentale per la sua crescita professionale. La sua carriera alla Juventus, infatti, non era decollata come lui sperava, motivo per cui il trasferimento al Porto ha rappresentato una sorta di "rinascita" per il difensore.

La Nazionale e il futuro di Djalò

Passando poi alla Nazionale portoghese, Djalò ha risposto a una domanda sul suo ruolo e sulla possibilità di prendere il posto di un veterano come Pepe. "L'importante è fare quello che so fare, dare il massimo e lavorare", ha spiegato il difensore. Nonostante l'enorme rispetto per il difensore del Porto e della Nazionale, Djalò non ha cercato di confrontarsi con lui.

"Non sono qui per fare paragoni. Devo solo ringraziare il FC Porto per l'opportunità che mi ha dato di tornare a competere a livelli alti".

Le parole di Djalò, seppur rispettose, sembrano contenere una piccola frecciata alla Juventus. Dopo aver parlato del suo percorso con il Porto, Djalò non ha potuto fare a meno di far notare quanto sia stato determinante per lui il cambio di ambiente e la qualità delle sue prestazioni in Portogallo.

Il mercato della Juventus

Il centrale difensivo Tiago Djalò potrebbe trasferirsi a titolo definitivo al Porto a fine stagione. Non è da scartare la possibilità che venga inserito come contropartita tecnica per l'acquisto di Francisco Conceicao, già alla Juventus. Considerando la valutazione di mercato del talento portoghese sia vicina ai 30 milioni di euro, la società bianconera potrebbe offrire circa 15-20 milioni di euro per il suo cartellino aggiungendoci la cessioni a titolo definitivo di Tiago Djalò. Il centrale portoghese è valutato circa 10 milioni di euro.