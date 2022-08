Dopo la vittoria all'esordio in casa contro il Sassuolo, la Juventus si prepara in vista della seconda giornata di campionato nella quale andrà in scena a Genova contro la Sampdoria. Allegri non avrà a disposizione il nuovo arrivo Angel Di Maria [VIDEO].

Contro la Sampdoria non ci sarà Di Maria starà fuori almeno un mese

Neanche il tempo per festeggiare la prima vittoria in campionato che la Juventus, si sta preparando in vista della difficile trasferta a Genova contro la Sampdoria. Massimiliano Allegri perde Di Maria per circa un mese, ma recupera dalla squalifica Rabiot e Kean che torneranno a disposizione.

Per il match con i blucerchiati, possibilità di partire dal primo minuto per l'ultimo arrivato Kostic che, dopo l' ingresso con il Sassuolo, avrà sicuramente più spazio nella seconda giornata. In porta toccherà ancora a Perin, a centrocampo spazio a Locatelli con Rabiot e Mckennie. La coppia centrale sarà formata da Bonucci-Bremer, sulle corsie esterne agiranno Danilo e uno tra Cuadrado e Alex Sandro. In attacco, assieme a Vlahovic possibile inserimento di Kostic e Kean.

Sampdoria-Juventus solo per gli abbonati a Dazn lunedì 22 agosto 2022

La sfida tra la Sampdoria e la Juventus, valida per la seconda giornata della Serie A Tim 2022/2023, si giocherà lunedì 22 agosto 2022 alle ore 20 e 45 al Luigi Ferraris di Genova.

Il match sarà visibile solamente per gli abbonati a Dazn con collegamenti dallo stadio a partire dalle 20 dove si potranno ascoltare le prime sensazioni a caldo dai vari protagonisti. Nel post gara verranno riviste le eventuali reti e analizzati tutti i possibili interventi da moviola, e ci sarà la possibilità di votare il migliore in campo.

La squadra di Massimiliano Allegri parte favorita contro la Sampdoria, anche se la trasferta contro i blucerchiati spesso non porta bene alla Juventus che dovrà fare a mento almeno per un mese circa del suo nuovo arrivo Angel Di Maria. L'argentino si è dovuto fermare per un problema all'adduttore per il quale saranno da capire meglio, nei prossimi giorni, i tempi di recupero giorni.

Spazio dunque all'altro nuovo, ovvero Kostic. Il serbo ha esordito nel secondo tempo contro il Sassuolo e dovrebbe avere più spazio adesso che Di Maria è fuori.

i probabili marcatori potrebbero essere Vlahovic e Keand a una parte, Caputo e Murru dall'altra attenzione anche a Cuadrado, il colombiano sarà determinante grazie alle sue accelerazioni.

La Juventus si candida assieme alle milanesi e alla Roma una tra le principali candidate per la vittoria del tiolo, dopo la scorsa deludente stagione, Allegri sa che non potrà più permettersi ulteriori passi falsi, i tifosi vogliono tornare a vincere almeno in Italia,