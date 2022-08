Il mercato della Juventus sta vivendo giorni frenetici visto che la dirigenza sarebbe al lavoro per arrivare ad un rinforzo offensivo. I bianconeri, dopo l'infortunio di Angel Di Maria, hanno bisogno di un calciatore che possa rimpinguare il reparto avanzato. Per questo motivo, la Juventus avrebbe accelerato per Memphis Depay. La speranza sarebbe quella di avere l'olandese già per la gara del 22 agosto contro la Sampdoria. Ma al momento non sarebbe ancora arrivata la fumata bianca per Depay. Per questo motivo, il Chelsea avrebbe contattato la Juventus per offrire Christian Pulisic.

Juventus a caccia di rinforzi

Gli infortuni di Paul Pogba e di Angel Di Maria starebbero spingendo la Juventus a cercare nuovi giocatori da poter inserire in rosa. In avanti la coperta per Massimiliano Allegri è corta poiché adesso ha a disposizione solo Dusan Vlahovic, Moise Kean, Filip Kostic e volendo Juan Cuadrado. Il colombiano viene avanzato dal tecnico livornese proprio per le assenze di Angel Di Maria e Federico Chiesa. Per questo motivo, la Juventus ha necessità di avere un attaccante che possa essere duttile e che possa agire sia come esterno o seconda punta che come centravanti. Per questo motivo, il nome individuato da Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene sarebbe quello di Memphis Depay.

Ma arrivare all'olandese non sembra così semplice. Infatti, il giocatore dovrebbe risolvere alcune pendenze con il Barcellona. Per provare a sbloccare la situazione, la Juventus avrebbe trovato un accordo relativo ai bonus che i blaugrana devono ancora versare ai bianconeri per Miralem Pjanic. La dirigenza juventina avrebbe accettato di rinunciare a questi bonus pur di sbloccare la situazione di Depay.

Adesso, però, manderebbe ancora l'accordo definitivo con il calciatore olandese. Per questo motivo, la Juventus potrebbe decidere di guardare altrove e in questo senso ci potrebbero essere altre soluzioni al vaglio. Una di queste potrebbe essere Pulisic che è in uscita dal Chelsea.

Paredes bloccato

In casa Juventus, oltre alla questione Memphis Depay, si lavora anche per rinforzare il centrocampo.

Ma se non uscirà uno tra Adrien Rabiot e Arthur difficilmente i bianconeri potranno arrivare all'argentino. Il brasiliano piaceva al Valencia ma il club spagnolo lo voleva a titolo gratuito con un ingaggio praticamente pagato per intero della Juventus. Queste condizioni sono state ritenute inaccettabili e la trattativa si è arenata. Nei giorni scorsi, invece, Adrien Rabiot ha ricevuto l'offerta del Manchester United ma le richieste della madre agente del francese hanno di fatto bloccato la trattativa. Per questo motivo, al momento, l'approdo a Torino di Leandro Paredes sembra rinviato.