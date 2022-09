Secondo le indiscrezioni riferite dal giornalista Giulio Cardone, Massimiliano Allegri, nella scorsa sessione di Calciomercato estiva della Juventus, avrebbe preferito Paul Pogba rispetto a Milinkovic-Savic. Tuttavia, la società bianconera potrebbe tornare alla carica per il centrocampista della Lazio già da gennaio. Inoltre, Cherubini osserverebbe per la fascia destra diversi profili tra cui Nicolò Zaniolo, Christian Pulisic e Adama Traoré.

Juventus, Allegri avrebbe preferito Pogba a Milinkovic-Savic, ma la società bianconera vorrebbe ancora il serbo

In casa Juventus non si sta vivendo un buon periodo. La squadra, la società ed Allegri sono bersagli di continui attacchi mediatici, col tecnico toscano al centro di una polemica cavalcata da parte della tifoseria bianconera che lo vorrebbe esonerato. La prima accusa mossa al manager livornese è quella di non far giocare bene la squadra alla quale si aggiunge, secondo secondo quanto riferito dal giornalista di Repubblica, l'indiscrezione secondo la quale avrebbe "ostacolato" l'arrivo di Milinkovic-Savic in bianconero. Secondo queste voci, l'allenatore si sarebbe prodigato per far approdare alla Continassa Paul Pogba, centrocampista francese che fece le fortune del tecnico nella sua prima esperienza alla Juve.

Da quanto appreso, questa scelta avrebbe sostanzialmente bloccato l'idea della dirigenza piemontese che si sarebbe voluta affidare al "sergente" della Lazio. Nonostante questo, la Vecchia Signora potrebbe tornare alla carica per il mediano biancoceleste classe '95 già da gennaio. Concluso il mondiale, infatti, si riaprirà la finestra di riparazione invernale e visto che Savic non starebbe ancora trovando l'accordo per il rinnovo con Lotito, Cherubini potrebbe bussare nuovamente a Formello per presentare un'ennesima offerta.

Juventus, per la fascia destra si studia il colpo per il prossimo 2023

La Juventus, in questa stagione, ha affidato la fascia destra ad Angel Di Maria che, tra infortuni e l'espulsione contro il Monza, non sta rendendo come si sperava. Inoltre, l'argentino andrà in scadenza a fine stagione e, qualora non rinnovasse con i bianconeri, lascerebbe sguarnita una zona del campo nella quale i bianconeri attualmente non hanno molte alternative.

Ecco perché, Cherubini starebbe studiando diversi profili da poter ingaggiare: il sogno resterebbe sempre Nicolò Zaniolo, esterno offensivo classe '99 in forza alla Roma. Il numero 22, secondo le ultime dichiarazioni fatte in conferenza stampa, vorrebbe continuare con la compagine giallorossa, ma il suo desiderio di rinnovare ad un ingaggio decisamente più oneroso potrebbe cozzare con le necessità economiche dei capitolini. Un altro calciatore attenzionato dalla Juventus risulterebbe essere Pulisic, centravanti del Chelsea che sta faticando a trovare la titolarità. Infine, i bianconeri osserverebbero anche la situazione di Adama Traoré che nel prossimo 2023 potrebbe liberarsi a parametro zero dal Wolverhampton.