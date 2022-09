Blindare i top player dell'organico a disposizione di Simone Inzaghi. È questo uno degli obiettivi di mercato dell'Inter che, nelle prossime sessioni di mercato, potrebbe ricevere delle offerte importanti per i calciatori di maggior spessore presenti in rosa.

Inter, possibile interesse del Barcellona per Brozovic

Tra questi, c'è Marcelo Brozovic che sarebbe finito nel mirino del Barcellona di Xavi. I blaugrana starebbero valutando diversi profili per il centrocampo visto il possibile addio del totem Sergio Busquets al termine della stagione. Anche il centrocampista croato dell'Inter sarebbe sotto osservazione e potrebbe essere l'erede del mediano spagnolo nella prossima stagione.

Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di cedere Brozovic ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore e, soprattutto, dalle offerte che potrebbero arrivare. Il futuro del centrocampista croato dipenderà anche dalle uscite che l'Inter potrebbe effettuare per poi reinvestire il denaro e completare l'organico. Infatti, Brozovic non è il solo centrocampista attenzionato dai top club europei. Anche i compagni di reparto Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu avrebbero delle offerte importanti.

Il centrocampista turco sarebbe finito nel mirino di diversi club di Premier League mentre l'ex capitano del Cagliari, per un'offerta attorno ai 70 milioni di euro, potrebbe lasciare Milano. Sulle sue tracce ci sarebbero Liverpool, Tottenham e soprattutto il Real Madrid che potrebbe dire addio a Kroos al termine della stagione.

Inter, retroscena Gosens: Inzaghi gli preferì Kostic

Robin Gosens è uno degli oggetti misteriosi in questa prima parte di stagione dell'Inter. L'esterno tedesco non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di Inzaghi anche se a gennaio fu proprio l'allenatore nerazzurro a volere il suo acquisto.

Stando alle ultime notizie di mercato, fu proprio Inzaghi a preferire l'arrivo del tedesco rispetto a Filp Kostic che, prima del passaggio alla Juventus, era stato accostato ai colori nerazzurri. Per questo, Gosens dovrà dimostrare il proprio valore prima dell'inizio del Mondiale per convincere il club nerazzurra a non dover ritornare sul mercato per puntellare le corsie esterne.

In attesa del ritorno a pieno regime dell'ex Atalanta, l'Inter starebbe valutando diversi profili per regalare ad Inzaghi una nuova alternativa: da Jordi Alba, che potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio, passando per Bensebaini del Borussia Moncheglabach fino ad arrivare a Sosa dello Stoccarda e Bakker del Bayer Leverkusen. Gosens vuole riprendersi l'Inter a cominciare dal big match contro la Roma, in programma dopo la sosta.