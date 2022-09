La Juventus inizia a muoversi per il Calciomercato invernale. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa.

Juve, idea Castagne per le fasce

Le prime mosse di mercato riguarderebbero le corsie laterali con la Vecchia Signora che vuole rivoluzione le fasce già nel mercato invernale. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Timothy Castagne, esterno belga in forza al Leicester che ha militato nel campionato italiano con la maglia dell'Atalanta.

Dopo le grandi stagioni sotto la guida di Gasperini, l'esterno non è riuscito a confermarsi in Premier League e per questo potrebbe ritornare in Italia.

Secondo le ultime notizie di mercato, i bianconeri starebbero monitorando la situazione e sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro per cercare di prendere l'ex terzino atalantino. Di contro, le Foxies chiedono tra i 20-25 milioni di euro per imbastire una trattativa.

Castagne non è il solo profilo seguito per puntellare le corsie laterali. Restano in auge le candidature di Alex Grimaldo del Benfica, Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach e di Jordi Alba che però sarebbe vicino al Valencia a gennaio.

Infatti, si starebbe profilando uno scambio con Josè Gayà, altro obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

Juve, forte interesse del Chelsea per Douglas Luiz

Non solo acquisti nel mercato di riparazione. La Juventus inizia a sondare anche i profili per la prossima sessione estiva. In particolare, i bianconeri vorrebbero acquistare un grande centrocampista così da poter completare la mediana a disposizione di Max Allegri.

Tra gli obiettivi ci sarebbe anche Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che in estate dovrebbe liberarsi a parametro zero dall'Aston Villa diventando un grande opportunità per puntellare la mediana. Secondo le ultime notizie, il profilo del mediano verdeoro potrebbe sfumare già a gennaio visto il forte interesse del Chelsea che potrebbe mettere sul piatto 40 milioni di euro per convincere l'Aston Villa a cedere il calciatore già nel mercato invernale.

Oltre Douglas Luiz, resta in auge anche la candidatura di Dony Van De Beek che è ormai un corpo estraneo al Manchester United. Per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, i Red Devils potrebbero decidere di cedere il centrocampista olandese, finito nel mirino anche dell'Inter.

Più sullo sfondo Edoardo Camavinga, che il Real cederebbe solo in prestito.