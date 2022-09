L'Inter inizia a muoversi per il prossimo mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta monitorando diversi profili in particolare per il reparto avanzato che potrebbe subire una rivoluzione nella prossima sessione di Calciomercato.

Inter, idea Arnautovic per l'attacco

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Marko Arnautovic, attaccante austriaco che ha iniziato in maniera ottimale il campionato italiano siglando 6 reti in sei partite con la maglia del Bologna. Dopo il forte interessamento del Manchester United, l'attaccante austriaco ha deciso di rimanere a Bologna ed è a tutti gli effetti il simbolo della squadra guidata dal neo tecnico Thiago Motta.

La dirigenza nerazzurra sta osservando la situazione e potrebbe effettuare un tentativo in estate. Molto dipenderà dagli obiettivi del club emiliano e soprattutto dalla volontà del calciatore che potrebbe decidere di restare a Bologna per un'altra stagione.

Oltre Arnauotivic, l'Inter segue con grande attenzione anche il profilo di Beto dell'Udinese che ha siglato già quattro reti in campionato. Il club friulano non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante portoghese. Infine, sullo sfondo resta anche la candidatura di Marcus Thuram già trattato dalla compagine nerazzurra dopo l'addio di Romelu Lukaku al Chelsea.

Inter, interesse dell'Atletico per Skriniar

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe non essere all'Inter. Nonostante la conferma in questa stagione, i top club europei stanno monitorando la situazione del centrale slovacco che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro e potrebbe lasciare al termine della stagione.

Oltre al Paris Saint Germain che resta sempre in corsa, anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone avrebbe chiesto informazioni per il centrale nerazzurro. I Colchoneros, che potrebbero perdere Gimenez in estate, vorrebbero acquistare Skirniar a parametro zero nel 2023 con l'Inter che spera di trovare un accordo per il rinnovo nei prossimi mesi.

Viste le situazioni di Skriniar, ma anche di De Vrij che come il collega di reparto potrebbe lasciare al termine della stagione, la società nerazzurra sta osservando diversi profili per completare la retroguardia a disposizione di Inzaghi. Restano in auge la candidatura di Nikola Milenkovic della Fiorentina e di Alessandro Buongiorno del Torino che viene valutato attorno ai 25 milioni di euro dal patron Urbano Cairo. Sul classe '99 ci sarebbe l'interesse anche della Juventus.