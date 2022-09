Le strade dell'Inter e di Antonio Conte potrebbero incrociarsi nelle prossime sessioni di Calciomercato. Il tecnico del Tottenham, infatti, sarebbe pronto a intavolare una maxi operazione con la società nerazzurra che vede coinvolto anche un giocatore degli Spurs. Si tratta di Cristian Romero, che conosce molto bene il calcio italiano avendo militato con la maglia del Genoa e dell'Atalanta, con un breve passaggio alla Juventus. Il difensore argentino era stato accostato al club meneghino anche negli anni scorsi e chissà che non sia il momento giusto per l'approdo all'ombra del Duomo, dove ritroverebbe anche alcuni connazionali.

Anche la Fiorentina potrebbe fare qualcosa per quanto riguarda il reparto arretrato. La squadra di Vincenzo Italiano sta mostrando qualche carenza e per questo motivo avrebbe sondato il terreno per un difensore del Cagliari. Si tratta di Giorgio Altare, con i viola che potrebbero fare un tentativo già a gennaio.

Conte tratterebbe con l'Inter

Tottenham e Inter potrebbero sedersi al tavolo delle trattative tra qualche mese, nello specifico nella sessione invernale di calciomercato, a gennaio. Il tecnico degli Spurs, Antonio Conte, sarebbe pronto a offrire alla società nerazzurra il cartellino di Cristian Romero. Il difensore argentino si sposerebbe alla perfezione con la difesa a tre di Simone Inzaghi avendo giocato praticamente sempre in questo modulo tra Italia e Inghilterra.

Una proposta comunque importante, figlia del fatto che l'allenatore leccese vorrebbe tornare a lavorare con Milan Skriniar. Proprio per questo motivo il tecnico vorrebbe proporre al club meneghino uno scambio alla pari, che permetta a entrambe le società di realizzare anche una plusvalenza importante.

L'Inter al momento tergiversa, visto che i nerazzurri cercheranno di blindare il centrale slovacco con il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno.

Senza un'intesa, però, l'offerta potrebbe essere presa in considerazione per non perdere il giocatore a parametro zero qualche mese dopo e ritrovarsi in rosa con il sostituto.

Fiorentina su Altare

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo le difficoltà mostrate in questa prima parte della stagione. I viola avrebbero messo gli occhi su Giorgio Altare, giovane difensore in forza al Cagliari che sembra avere le qualità per fare il definitivo salto di qualità.

I rossoblu non hanno chiuso le porte a una cessione. Un affare che potrebbe andare in porto anche con uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino di un calciatore che non trova moltissimo spazio in prima rosa, quale potrebbe essere Alfred Duncan.