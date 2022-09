L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi in estate. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per rafforzare la rosa in ogni reparto, così da essere sempre più competitivi in tutte le competizioni.

Inter, possibile interesse per Smalling

In attesa di capire il futuro di Milan Skirniar, che resta uno degli obiettivi di mercato del Paris Saint Germain, e di Stefan De Vrji, che potrebbe lasciare al termine della stagione, la società nerazzurra sta valutando diversi profili per puntellare la retroguardia a disposizione di Inzaghi con elementi di qualità ma anche grande esperienza internazionale.

In quest'ottica si legge l'interesse per Chris Smalling, centrale inglese della Roma e perno della retroguardia di Josè Mourinho.

Nonostante un ruolo fondamentale nello scacchiere dello Special One, l'ex Manchester United potrebbe lasciare la Capitale visto il contratto in scadenza nel 2023. Difficile che il club giallorosso si privi di un elemento fondamentale per la difesa, ma in caso di mancato accordo per il rinnovo, l'Inter potrebbe decidere di virare fortemente sul difensore inglese ed accaparrarsene le prestazioni.

Oltre Smalling, i nerazzurri continuano a tenere sotto osservazione anche Nikola Milenkovic, che nonostante il rinnovo con la Fiorentina, resta un obiettivo per la prossima estate.

L'Inter potrebbe decidere di mettere sul piatto quei 20 milioni di euro, cifra richiesta dal club di Commisso per imbastire una trattativa.

Inter, idea Beto per l'estate

Oltre alla difesa, una rivoluzione potrebbe avvenire anche per quanto concerne il reparto offensivo. In attesa di capire il futuro di Romelu Lukaku, i nerazzurri potrebbero rivoluzione l'attacco a disposizione di Inzaghi che potrebbe dire addio a Dzeko e Correa.

Visto il ruolo di alternative alla Lu-La, il bosniaco e l'argentino potrebbero decidere di lasciare Milano per giocare con maggiore continuità. L'Inter non vuole farsi cogliere impreparata e sta già valutando i possibili sostituti. Tra questi ci sarebbe Beto dell'Udinese, autore di un grande inizio di stagione con quattro reti e prossimo avversario proprio dei nerazzurri in campionato.

Come è risaputo, il club friulano è una bottega cara e solo con un'offerta attorno ai 30 milioni di euro la trattativa potrebbe sbloccarsi.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Marcus Thuram, già trattato dai nerazzurri prima dell'arrivo di Correa. Come l'Udinese, anche il Borussia Moncheglabach non fa sconti e chiede una cifra vicina ai 35-40 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante francese.