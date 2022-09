Il percorso della Juventus fatto finora non starebbe soddisfacendo le ambizioni della proprietà bianconera, che starebbe meditando sulla posizione di Massimiliano Allegri. Al suo posto, secondo le indiscrezioni odierne, potrebbe arrivare un tecnico dalle pretese economiche sopportabili come Roberto De Zerbi.

Juventus, la società medita su Allegri, De Zerbi sarebbe la soluzione a basso budget

"Non ci risultano confronti particolari tra dirigenti e Allegri. Questo non significa che in società non ci sia tensione e delusione. Diciamo che non ci risulta che Allegri possa essere a rischio esonero, certamente le voci critiche in società ci sono, non solo per lui ma anche per alcuni calciatori".

Queste le parole di Giovanni Guardalà, inviato di Sky Sport per la Juventus dette dal giornalista nel post gara con il Benfica. Dichiarazioni che testimoniano un allarme generale che sarebbe scattato nella testa dei massimi dirigenti bianconeri e che potrebbe far vacillare anche la posizione di un capo saldo come Max Allegri.

In tutto questo però, la compagine piemontese si troverebbe di fronte a un impasse economico spiegato da Arrivabene, che rispondendo a un tifoso della Vecchia Signora che lo esortava a esonerare il tecnico toscano, ha risposto: "Poi però lo paghi tu il nuovo allenatore". Una frase, detta con ironia dall'amministratore delegato della Juve, ma che svela come quest'ultima dovrebbe mettersi sulle spalle, oltre ai 7 milioni di euro percepiti da Allegri annualmente fino al 2025, l'ingaggio di un altro ipotetico allenatore.

Ecco perché, la società torinese, qualora arrivasse davvero alla soluzione di esonerare il tecnico livornese, potrebbe poi assumere solamente un coach che guadagni uno stipendio dal basso impatto economico.

Secondo le indiscrezioni rivelate da Sportmediaset dunque, nomi altisonanti come Zidane o Tuchel non rientrerebbero nel casting per sostituire eventualmente Allegri ma il maggiore indiziato per questo scopo risulterebbe essere Roberto De Zerbi.

L'ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, rimasto senza lavoro a causa dei tragici eventi tra Ucraina e Russia, nella sua ultima avventura percepiva uno stipendio da 2 milioni di euro netti, una cifra che la Juventus potrebbe permettersi di aggiungere al monte ingaggi.

Ipotesi esonero Allegri, Capello dice la sua: 'Bisogna dargli tempo'

Anche Fabio Capello, ex tecnico della Juventus, ha parlato della possibilità che Allegri possa essere esonerato dalla compagine bianconera. Il settantaseienne, intervistato dal Corriere dello Sport, ha dunque detto a riguardo: "Se la società ha allestito l’organico che il tecnico voleva, bisogna aspettare che Allegri abbia a disposizione gli elementi richiesti. A gennaio con Chiesa, Di Maria e Pogba sarà un’altra Juventus".